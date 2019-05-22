Наумов: «„Локомотив“ вряд ли можно назвать фаворитом в игре с „Уралом“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «железнодорожниками» и «Уралом».

«Локомотив» вряд ли можно назвать фаворитом в игре с «Уралом» — это финал Кубка, нас ждёт бескомпромиссная борьба за трофей. В таких встречах сложно отдать кому-то предпочтение. Судьям, как и всегда, будет тяжело — на них в последнее время оказывается серьёзное давление. Но я не думаю, что скандал, произошедший в недавнем матче «Локомотива» и «Урала», как-то повлияет на сегодняшнюю работу арбитров. Нужно просто судить то, что ты видишь. Вряд ли арбитрам поможет VAR . Мне пока не заметно, каким образом его внедрение помогло судьям принимать правильные решения. Я всегда был противником системы видеоповторов, потому что футбол субъективен, он состоит и из судейских ошибок в том числе.

Заслужил ли Парфёнов победу в Кубке России? Да, потому что у него есть инстинкт победителя. Он готов зацепиться за свой шанс, несмотря на то, что ему будет противостоять более опытный Сёмин.

Что касается разговоров о повышении престижа Кубка России, то он никогда и не падал. Просто многие клубы вылетают на ранних стадиях из-за того, что играют запасными составами, но на более поздних этапах турнира все команды полностью мобилизованы.