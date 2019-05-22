ГлавнаяНовости

Наумов: «„Локомотив“ вряд ли можно назвать фаворитом в игре с „Уралом“»

сегодня, 17:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралИдет второй тайм

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «железнодорожниками» и «Уралом».

«Локомотив» вряд ли можно назвать фаворитом в игре с «Уралом» — это финал Кубка, нас ждёт бескомпромиссная борьба за трофей. В таких встречах сложно отдать кому-то предпочтение. Судьям, как и всегда, будет тяжело — на них в последнее время оказывается серьёзное давление. Но я не думаю, что скандал, произошедший в недавнем матче «Локомотива» и «Урала», как-то повлияет на сегодняшнюю работу арбитров. Нужно просто судить то, что ты видишь. Вряд ли арбитрам поможет VAR. Мне пока не заметно, каким образом его внедрение помогло судьям принимать правильные решения. Я всегда был противником системы видеоповторов, потому что футбол субъективен, он состоит и из судейских ошибок в том числе. 

Заслужил ли Парфёнов победу в Кубке России? Да, потому что у него есть инстинкт победителя. Он готов зацепиться за свой шанс, несмотря на то, что ему будет противостоять более опытный Сёмин. 

Что касается разговоров о повышении престижа Кубка России, то он никогда и не падал. Просто многие клубы вылетают на ранних стадиях из-за того, что играют запасными составами, но на более поздних этапах турнира все команды полностью мобилизованы.

Команды уже объявили свои стартовые составы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мусаев: «Обещаю, что „Краснодар“ приложит все силы, чтобы стать чемпионом»
Сегодня, 20:02 Комментарии0
Парфенов: «Любой финал - это разный путь и разная жизнь»
Сегодня, 18:25 Комментарии2
Колосков назвал имена лучших трех игроков в РПЛ в этом сезоне
Сегодня, 16:36 Комментарии39
Бояринцев вспомнил о поражении 1:7 от Португалии
Сегодня, 14:25 Комментарии18
Колосков: «Каррера почему-то почувствовал себя выдающимся тренером»
Сегодня, 13:02 Комментарии105
Колосков: «Если Дзюбу позовет „Бернли“, то ему там делать нечего»
Сегодня, 12:47 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 837
сегодня в 18:45
100 процентов фаворит.
mihaluch
mihaluch
   45 / 837
сегодня в 18:43
Мяч круглый поле плоское - всё бывает.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 837
сегодня в 18:27
Никто и не ставит его в фавориты. За счет пенальти выигрывают.
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 18:17
Если бы играл Бикфалви то паровозы никак не фавориты.
112910315
112910315
   1 / 837
сегодня в 18:00
Игра начнётся, посмотрим. Осталось всего-ничего, чего уж гадать)
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 837
сегодня в 17:57
В финалах кубков фаворитов не бывает, проверено временем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100