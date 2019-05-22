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Мусаев: «Обещаю, что „Краснодар“ приложит все силы, чтобы стать чемпионом»

сегодня, 20:02

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на встрече с болельщиками пообещал, что в следующем сезоне команда будет бороться за чемпионство.

Я могу пообещать, что приложим все усилия для достижения этой цели в следующем сезоне. Постараемся сделать всё, что в наших силах. Трансферы? Мы ожидаем, что в это межсезонье будет еще 3 трансфера. Рассчитываем на наших воспитанников, но им нужно еще много работать. Мы не будем вводить в состав их искусственно, а лишь тогда, когда они будут готовы.

Когда получу категорию PRO? Это формальность. Вы же знаете, что я – главный тренер, неважно как записан. По окончании сезона у меня будет экзамен, я получу категорию А, а потом уже смогу подать документы на категорию PRO.

 Напомним, что сегодня «Краснодар» объявил о трансфере Юнеса Намли.

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