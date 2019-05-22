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Парфенов: «Любой финал - это разный путь и разная жизнь»

сегодня, 18:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралИдет второй тайм

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, как в финале Кубка России против «Локомотива» его команда будет обходиться без дисквалифицированного Эрика Бикфалви.

Отсутствие Бикфалви? Хотелось бы говорить о матче, это уж произошло. Не хочется тратить силы и энергию на это. Есть Кубок - кто выжил, тот и идет дальше. Есть понимание, как заменить его. Это потеря, но мы попробуем использовать сильные качества, которые у нас есть.

Что общего у этой кубковой кампании и прошлой?  Итог финала один - трофей. Любой финал - это разный путь и разная жизнь. Никаких общих моментов - всё разное. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   149 / 837
сегодня в 19:48
Уже надо забивать!
Denkuz
Denkuz
   79 / 837
сегодня в 18:27
Парфенову в финалах везет.
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