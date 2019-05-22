Парфенов: «Любой финал - это разный путь и разная жизнь»

Главный тренер «Урала» рассказал, как в финале Кубка России против «Локомотива» его команда будет обходиться без дисквалифицированного .

Отсутствие Бикфалви? Хотелось бы говорить о матче, это уж произошло. Не хочется тратить силы и энергию на это. Есть Кубок - кто выжил, тот и идет дальше. Есть понимание, как заменить его. Это потеря, но мы попробуем использовать сильные качества, которые у нас есть.

Что общего у этой кубковой кампании и прошлой? Итог финала один - трофей. Любой финал - это разный путь и разная жизнь. Никаких общих моментов - всё разное.