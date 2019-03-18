КДК не будет рассматривать инцидент с Глушенковым и Жирковым

вчера, 16:11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет рассматривать эпизод между Максимом Глушенковым и Юрием Жирковым, произошедший во вчерашнем матче «Спартак» - «Зенит» (1:1).

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». Игрок «Зенита» за это не был наказан даже желтой карточкой.