КДК не будет рассматривать инцидент с Глушенковым и Жирковым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет рассматривать эпизод между Максимом Глушенковым и Юрием Жирковым, произошедший во вчерашнем матче «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». Игрок «Зенита» за это не был наказан даже желтой карточкой.
Эпизод с Глушенковым и Жирковым не будет рассматриваться на КДК. Никаких пометок на этот счёт не было.
Просто Москалёву нужно было сразу пресекать два подряд толчка в спину рукой Дзюбы, награждать его желтой во втором случае за повторное, идентичное нарушение! а так все нарушение лазурных были сзади , потому что не успевали и толкали в спину ( случай с Зобниным) или били сзади по ногам!
Короче лазурные грязно вообще играли!
Просто Москалёву нужно было сразу пресекать два подряд толчка в спину рукой Дзюбы, награждать его желтой во втором случае за повторное, идентичное нарушение! а так все нарушение лазурных были сзади , потому что не успевали и толкали в спину ( случай с Зобниным) или били сзади по ногам!
Короче лазурные грязно вообще играли!
уже ясно под кем весь РФС, рассмотреть данный инцидент— это признать себя козлами!
уже ясно под кем весь РФС, рассмотреть данный инцидент— это признать себя козлами!
До матча с конюшней. И вообще, что то часто его ставят на матчи московских против Зенита.
И ладно бы судил хорошо, а то одни провалы...
До матча с конюшней. И вообще, что то часто его ставят на матчи московских против Зенита.
И ладно бы судил хорошо, а то одни провалы...
Обоснуйте!
Обоснуйте!
Завёлся на ровном месте, а за удар мячом в соперника после свистка еще и карточку должен был получить - а значит, и удаление!
Завёлся на ровном месте, а за удар мячом в соперника после свистка еще и карточку должен был получить - а значит, и удаление!