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КДК не будет рассматривать инцидент с Глушенковым и Жирковым

вчера, 16:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет рассматривать эпизод между Максимом Глушенковым и Юрием Жирковым, произошедший во вчерашнем матче «Спартак» - «Зенит» (1:1).

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». Игрок «Зенита» за это не был наказан даже желтой карточкой.

Эпизод с Глушенковым и Жирковым не будет рассматриваться на КДК. Никаких пометок на этот счёт не было.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гавроша
   37 / 1119
вчера в 19:30
Футбол это игра, жирков делал передачу вперед и попал в пупсика. Что тут такого?
Жирков ударил мячом в игрока Спартака после остановки игры. А это красная. даже если бы он рукой мяч бросил в него. Правила есть правила.
Гавроша
Гавроша
   44 / 1119
вчера в 18:56
Футбол это игра, жирков делал передачу вперед и попал в пупсика. Что тут такого?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
   37 / 1119
вчера в 18:53
удалив за вторую желтую Сольникова, думаю и мотивов на пенальти не было, и ситуации с Жирковым. Просто Москалёву нужно было сразу пресекать два подряд толчка в спину рукой Дзюбы, награждать его желтой во втором случае за повторное, идентичное нарушение! а так все нарушение лазурных были сзади , потому что не успевали и толкали в спину ( случай с Зобниным) или били сзади по ногам! Короче лазурные грязно вообще играли!
Удаления Смольникова и Жиркова были бесспорными, как и пенальти на Дзюбе. были еще судейские косяки и немало.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   37 / 1119
вчера в 18:51
Анатолий, да не обращайте внимания на клонов - зачем общаться с ботами?
Максим, просто хочется о футболе поговорить, а не о заговорах. Я уже писал, что по этой игре мне Селдихов понравился. Наверное он получше Шунина будет? Как ты думаешь? На мой взгляд неожиданно хорошо выглядел Кутепов. Ты знаешь я к нему критически отношусь, но в этой игре он был неплох. Как видишь мне разговоры о футболе гораздо приятнее ругани и скандалов.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
   217 / 1119
вчера в 18:48
Дело совсем не в этом. Удар мячом в игрока соперника после остановки игры это по правилам красная карточка независимо от силы удара. Москалев этом эпизоде прогнулся как и в случае когда не поставил пенальти на Дзюбе. Игру провалил судья
удалив за вторую желтую Сольникова, думаю и мотивов на пенальти не было, и ситуации с Жирковым.
Просто Москалёву нужно было сразу пресекать два подряд толчка в спину рукой Дзюбы, награждать его желтой во втором случае за повторное, идентичное нарушение! а так все нарушение лазурных были сзади , потому что не успевали и толкали в спину ( случай с Зобниным) или били сзади по ногам!
Короче лазурные грязно вообще играли!
MAUS
MAUS ответил Mekrash
   217 / 1119
вчера в 18:42
Лучше бы КДК рассмотрел поведение Москалева, нагло засудившего Зенит и отобравшего у него победу.
оскал свой спрячь))))
MAUS
MAUS
   217 / 1119
вчера в 18:41
а зачем?
уже ясно под кем весь РФС, рассмотреть данный инцидент— это признать себя козлами!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   362 / 1119
вчера в 18:19
Я считаю это правильное решение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
   47 / 1119
вчера в 18:12
При одном пенальти в пользу Зенита неназначнном и при двух удалениях у Зенита Смольникова и Жиркова. Судья гакосячил по полной Отстранён уже
Помнится, после матча первого круга его тоже отстранили. Аж на 2 месяца.
До матча с конюшней. И вообще, что то часто его ставят на матчи московских против Зенита.
И ладно бы судил хорошо, а то одни провалы...
Palex
Palex ответил mat73
   152 / 1119
вчера в 17:23
Тебе то это зачем?
ArgonS
ArgonS ответил makkie
   158 / 1119
вчера в 17:17
Анатолий, да не обращайте внимания на клонов - зачем общаться с ботами?
А ты чей клон?
Alprish
Alprish
   265 / 1119
вчера в 17:14
Обыкновенная мужская разборка, раздутая девочками.
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   28 / 1119
вчера в 17:14
При одном пенальти в пользу Зенита неназначнном и при двух удалениях у Зенита Смольникова и Жиркова. Судья гакосячил по полной Отстранён уже
Анатолий, да не обращайте внимания на клонов - зачем общаться с ботами?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Mekrash
   37 / 1119
вчера в 17:08
При одном пенальти в пользу Зенита неназначнном и при двух удалениях у Зенита Смольникова и Жиркова. Судья гакосячил по полной Отстранён уже
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Lucho Gonzalez
   37 / 1119
вчера в 17:05
Дело совсем не в этом. Удар мячом в игрока соперника после остановки игры это по правилам красная карточка независимо от силы удара. Москалев этом эпизоде прогнулся как и в случае когда не поставил пенальти на Дзюбе. Игру провалил судья
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1119
вчера в 17:03
Спартачу надо просто было поджопник дать. Чуть Юрцу ногу шипами не проломил. Гыгыгы
mat73
mat73
   202 / 1119
вчера в 17:02
А почему? Почему не будут рассматривать?
Обоснуйте!
Comench
Comench
   239 / 1119
вчера в 16:45
Глущенкова стоило бы наказать дисквалификацией, чтобы не борзел.
Shamil79
Shamil79
   469 / 1119
вчера в 16:43
а Глушаков что делал?
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   848 / 1119
вчера в 16:38
Жирков тут конечно герой, защитил что называется активы Миллера в лице Дриусси от беспощадного 19тилетнего Глушенкова
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
вчера в 16:37
В Конюшне Жиркоа был порядочным человеком! В"Зенити" морально разложился и опустился на уровень плинтуса.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   35 / 1119
вчера в 16:18
Бред из разряда: "Ой, в пупсика попал мячик, нужно наказать злодея и не разрешать тому пинать мячик, когда играет в футбол!"
ArgonS
ArgonS
   158 / 1119
вчера в 16:16
Глущенков перепутал Жиркова с банщиком, за что и получил.
Mekrash
Mekrash
   123 / 1119
вчера в 16:14
Лучше бы КДК рассмотрел поведение Москалева, нагло засудившего Зенит и отобравшего у него победу.
makkie
makkie
   28 / 1119
вчера в 16:14
Жирков псих конечно!
Завёлся на ровном месте, а за удар мячом в соперника после свистка еще и карточку должен был получить - а значит, и удаление!
Hормальный
Hормальный
   840 / 1119
вчера в 16:14
Жирков изнасиловал Глушенкова.
Alprish
Alprish
   265 / 1119
вчера в 16:12
А что там было, поросенок сфолил грубо над ветераном нашего футбола, никакого уважения, пусть в тарасовке так себя ведет.
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