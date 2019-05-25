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Жардим: «Очень рад, что „Монако“ сохранил прописку в Лиге 1»

сегодня, 07:04
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от «Ниццы» (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона для монегасков.

Сезон действительно был крайне тяжёлым для всех нас. Не только для меня, извлёкшего положительные вещи из трёхмесячного перерыва (Прим. – В октябре 2018 года Жардим был уволен с поста главного тренера «Монако», но вернулся в клуб во второй половине сезона после отставки Тьерри Анри).

В январе я вернулся в команду с позитивными эмоциями, потому что я люблю этот клуб, живу в Монако и потому, что президент позвонил мне лично. Я счастлив, что мы достигли своей цели, несмотря на это поражение. «Монако» остаётся в Лиге 1. Лично я никогда не вылетал в низший дивизион и не хотел испытать опыт понижения в классе.

Нам нужно о многом подумать перед новым сезоном, чтобы не повторять ошибок и не анонсировать борьбу за подиум, когда наш уровень не соответствует этой задаче.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 843
сегодня в 08:23
Еле еле и не без доли везения.
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 843
сегодня в 07:30
Вот насчет подиума оптимистично...)
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