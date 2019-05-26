«Ахмат» и «Ростов» показали формы на сегодняшний матч

«Ахмат» и «Ростов» показали формы на поединок 30-го тура РПЛ.
Грозненцы выйдут на поле в зеленой форме (вратарь в чёрной ), а гости - в жёлтой (вратарь в синей). Напомним, матч состоится на «Ахмат Арене» 26 мая в 14:00. #АхматРостов pic.twitter.com/j8s3MrWTU3
— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 26 мая 2019 г.
Грозненцы выйдут на поле в зеленой форме (вратарь в чёрной ), а гости - в жёлтой (вратарь в синей). Напомним, матч состоится на «Ахмат Арене» 26 мая в 14:00. #АхматРостов pic.twitter.com/j8s3MrWTU3
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