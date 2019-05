«Милан» подарил свою новую домашнюю форму наставнику сборной Украины и экс-нападающему «россонери» .

«Наша новая домашняя форма - для Короля с Востока», - написала пресс-служба «Милана».

👑🇺🇦 Our new home jersey for The King in the East 🔴⚫️

👑🇺🇦 @jksheva7 con la nostra nuova maglia 🔴⚫️ https://t.co/DwupkEZVVf