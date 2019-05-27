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Милнер: «Месси назвал меня ослом»

сегодня, 00:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о перепалке с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси во время перерыва первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, который каталонцы выиграли со счетом 3:0.

Месси был недоволен. В подтрибунном помещении он много говорил в мою сторону по-испански. Он называл меня «Burro», что переводится как осел. Однако, я думаю, что в испанском футболе так же называют грубых игроков.

Я спросил, всё ли у него в порядке. Не думаю, что Месси понял, что я понимаю испанский язык. Он сказал: «Ты сфолил, потому что я обходил тебя на дриблинге». Я оставил его и ушел в раздевалку. 

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   343 / 827
сегодня в 01:32
Похоже Милнер это рассказывал как шутку, не думаю, что у него было намерение выставить Месси в каком-то плохом свете. Просто рассказал, что такой инцидент был.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
   371 / 827
сегодня в 01:25
Осёл =) зачем ныть это в газетах ?)
spartach091
spartach091
   176 / 827
сегодня в 01:24
Гном распоясплся
CВИН
CВИН
   288 / 827
сегодня в 01:16
хорошо что не свиньей
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 827
сегодня в 01:06
Месська назвал тебя ослом, а ты его выставил ослом, вышвырнув из Лч. Красавчик Милнер!
kasyak7
kasyak7
   162 / 827
сегодня в 00:59
Месси негодуэ
da da da
da da da
   370 / 827
сегодня в 00:51
Милнер после ухода из Сити конечно оскотинился.
112910315
112910315
   3 / 827
сегодня в 00:41
Если Милнер об этом рассказывает публично, спустя сколько дней, хотя кроме него никто об этом не говорит, то вполне возможно, Месси прав, называя его так.
311
311
   68 / 827
сегодня в 00:35
Ну правильно, Милнер должен был расступиться и проводить до ворот, это ж Месси!)
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