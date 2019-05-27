Милнер: «Месси назвал меня ослом»

Полузащитник «Ливерпуля» рассказал о перепалке с нападающим «Барселоны» во время перерыва первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, который каталонцы выиграли со счетом 3:0.

Месси был недоволен. В подтрибунном помещении он много говорил в мою сторону по-испански. Он называл меня «Burro», что переводится как осел. Однако, я думаю, что в испанском футболе так же называют грубых игроков.

Я спросил, всё ли у него в порядке. Не думаю, что Месси понял, что я понимаю испанский язык. Он сказал: «Ты сфолил, потому что я обходил тебя на дриблинге». Я оставил его и ушел в раздевалку.