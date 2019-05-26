Президент «Шахтера»: «Мы не будем строить новый стадион»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» заявил, что клуб не планирует постройку нового стадиона.

Напомним, что «Шахтер» с 2014 года не проводит матчи в Донецке из-за боевых действий в регионе.

Буду ли строить новый стадион? Нет, ни в коем случае. Мы построили «Донбасс-Арену» и все живем мечтой, что «Шахтер» вернется туда и проведет яркие матчи. Очень сильно скучаю за футболом. Начались трагические события, и в Донецк я не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. И хочу вместе с нашими болельщиками оказаться там, чтобы мы гордились командой, радовались и плакали вместе с ней.