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Президент «Шахтера»: «Мы не будем строить новый стадион»

вчера, 23:11

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» заявил, что клуб не планирует постройку нового стадиона.

Напомним, что «Шахтер» с 2014 года не проводит матчи в Донецке из-за боевых действий в регионе.

Буду ли строить новый стадион? Нет, ни в коем случае. Мы построили «Донбасс-Арену» и все живем мечтой, что «Шахтер» вернется туда и проведет яркие матчи. Очень сильно скучаю за футболом. Начались трагические события, и в Донецк я не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. И хочу вместе с нашими болельщиками оказаться там, чтобы мы гордились командой, радовались и плакали вместе с ней.

Последний матч на «Донбасс-Арене» «Шахтер» провел 2 мая 2014 года.

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dzvinka
dzvinka
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вчера в 23:51
а этот все врет.
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