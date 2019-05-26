Кавани: «После 1:6 от „Барселоны“ я не мог спать»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:6) 8 марта 2017 года он не мог спать.
При этом первую игру в Париже ПСЖ выиграл со счетом 4:0.
Этот матч очень задел меня. Никто не представлял, что такое может произойти. После игры у меня начались проблемы со сном, я проводил свое время за чтением книг. Затем меня это стало всерьез волновать, потому что я пришел на тренировку, не спав всю ночь. Врач ПСЖ успокоил меня и прописал лекарство для нормализации сна. После этого мой сон понемногу пришел в норму.