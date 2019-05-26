Кавани: «После 1:6 от „Барселоны“ я не мог спать»

сегодня, 22:11

Нападающий ПСЖ признался, что после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:6) 8 марта 2017 года он не мог спать.

При этом первую игру в Париже ПСЖ выиграл со счетом 4:0.