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Кавани: «После 1:6 от „Барселоны“ я не мог спать»

сегодня, 22:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона6 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:6) 8 марта 2017 года он не мог спать. 

При этом первую игру в Париже ПСЖ выиграл со счетом 4:0.

Этот матч очень задел меня. Никто не представлял, что такое может произойти. После игры у меня начались проблемы со сном, я проводил свое время за чтением книг. Затем меня это стало всерьез волновать, потому что я пришел на тренировку, не спав всю ночь. Врач ПСЖ успокоил меня и прописал лекарство для нормализации сна. После этого мой сон понемногу пришел в норму.

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Nursultan_rma
Nursultan_rma
сегодня в 22:15
А в то время барсаглоры вместе с айтекином сладко спали со смайликом в лице
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