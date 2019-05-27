Дортмундская «Боруссия» арендовала 18-летнего датского хавбека

Вингер датского «Орхуса» и юношеской сборной Дании Магнус Кааструп Ларсен усилит ряды молодежной команды дортмундской «Боруссии». Клубы заключили арендное соглашение сроком до конца следующего сезона.
«Шмели» отмечают, что 18-летний футболист считается большим талантом в своей стране.
Danish winger Magnus Kaastrup will join the BVB U23 side on loan from @AGFFodbold this upcoming season...welcome to Dortmund, Magnus! 🇩🇰 pic.twitter.com/DVibCyfq97— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 27 мая 2019 г.
Напомним, что в ряды «Боруссии» вернется японский полузащитник Синдзи Кагава.