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Дортмундская «Боруссия» арендовала 18-летнего датского хавбека

сегодня, 18:04

Вингер датского «Орхуса» и юношеской сборной Дании Магнус Кааструп Ларсен усилит ряды молодежной команды дортмундской «Боруссии». Клубы заключили арендное соглашение сроком до конца следующего сезона.

«Шмели» отмечают, что 18-летний футболист считается большим талантом в своей стране.

Напомним, что в ряды «Боруссии» вернется японский полузащитник Синдзи Кагава

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