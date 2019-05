Дортмундская «Боруссия» арендовала 18-летнего датского хавбека

Вингер датского «Орхуса» и юношеской сборной Дании Магнус Кааструп Ларсен усилит ряды молодежной команды дортмундской «Боруссии». Клубы заключили арендное соглашение сроком до конца следующего сезона.

«Шмели» отмечают, что 18-летний футболист считается большим талантом в своей стране.