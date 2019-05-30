За звание лучшего игрока финала ЛЕ поспорят 4 футболиста «Челси»

Четыре футболиста «Челси» номинированы на звание лучшего игрока по итогам финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).
Список номинантов:
Эден Азар – 2 гола и 1 результативная передача;
Эмерсон – 1 результативная передача, точность пасов - 88%;
Педро – 1 гол;
Оливье Жиру – 1 гол, 1 результативная передача и 1 заработанный пенальти.
И вообще,заработать пенальти труднее чем его реализовать. А пас на Азара вообще был невероятным. Круче паса Азара Педро. Ну а первый и решающий гол башней - вообще класс.
Однозначно дерево круче всех в этом матче!
И вообще,заработать пенальти труднее чем его реализовать. А пас на Азара вообще был невероятным. Круче паса Азара Педро. Ну а первый и решающий гол башней - вообще класс.
Однозначно дерево круче всех в этом матче!