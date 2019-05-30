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За звание лучшего игрока финала ЛЕ поспорят 4 футболиста «Челси»

сегодня, 01:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Четыре футболиста «Челси» номинированы на звание лучшего игрока по итогам финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).

Список номинантов:

Эден Азар  – 2 гола и 1 результативная передача;
Эмерсон – 1 результативная передача, точность пасов - 88%; 
Педро – 1 гол;
Оливье Жиру – 1 гол, 1 результативная передача и 1 заработанный пенальти.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
   396 / 822
сегодня в 01:58
Жиру однозначно. Учитывая то что он еще и не Азар ниразу,а тут так расстарался.
И вообще,заработать пенальти труднее чем его реализовать. А пас на Азара вообще был невероятным. Круче паса Азара Педро. Ну а первый и решающий гол башней - вообще класс.
Однозначно дерево круче всех в этом матче!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 822
сегодня в 01:52
Го Жирика) Азар ещё титулов наберёт
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   139 / 822
сегодня в 01:52
Играли вроде бы Челси - Арсенал, а лучшим игроком стал игрок Реала)
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