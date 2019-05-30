ГлавнаяНовости

Педро: «„Челси“ был лучшей командой турнира и заслужил победу»

сегодня, 03:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Челси» Педро прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.

В первом тайме ещё было ничего не ясно, и у «Арсенала» было много возможностей забить. Считаю, что во втором тайме мы до самого конца встречи хорошо контролировали игру и перемещали мяч между линиями.

Это невероятно, ещё одна цель достигнута, ещё одна победа в финале еврокубка. Сегодня решающую роль сыграла командная работа. Я рад выиграть ещё один трофей. Думаю, мы это заслужили, так как были лучшей командой турнира.

Просто замечательно, что мы завершили этот сезон завоеванием трофея. 

Мы с Азаром хорошо чувствуем друг друга на поле, он лучший. Я очень рад, что он выиграл этот кубок.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарри: «Трофей – это в первую очередь достижение клуба»
Сегодня, 03:04 Комментарии1
Эмери: «Поздравляю „Челси“. Они победили заслуженно»
Сегодня, 02:14 Комментарии0
Давид Луис: «Сарри – замечательный человек и тренер. Он это заслужил»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Чех: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня»
Сегодня, 01:17 Комментарии3
Азар: «Думаю, что это был мой прощальный матч за „Челси“»
Сегодня, 00:34 Комментарии16
Жиру: «Многим обязан „Арсеналу“, но я очень хотел победить»
Сегодня, 00:30 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100