Педро: «„Челси“ был лучшей командой турнира и заслужил победу»

Полузащитник «Челси» Педро прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.

В первом тайме ещё было ничего не ясно, и у «Арсенала» было много возможностей забить. Считаю, что во втором тайме мы до самого конца встречи хорошо контролировали игру и перемещали мяч между линиями.

Это невероятно, ещё одна цель достигнута, ещё одна победа в финале еврокубка. Сегодня решающую роль сыграла командная работа. Я рад выиграть ещё один трофей. Думаю, мы это заслужили, так как были лучшей командой турнира.

Просто замечательно, что мы завершили этот сезон завоеванием трофея.

Мы с Азаром хорошо чувствуем друг друга на поле, он лучший. Я очень рад, что он выиграл этот кубок.