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Азар: «Думаю, что это был мой прощальный матч за „Челси“»

сегодня, 00:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Челси» Эдер Азар после победы в финале Лиги Европы намекнул на скорый переход в «Реал».

В первом тайме обе команды немного нервничали, ведь это финал. Когда Жиру забил, я подумал, что это начало грандиозного вечера. Мы контролировали игру, и я рад, что взял трофей в компании этих парней. Мы знаем, на что способны, когда играем, как единое целое. О своем будущем пока ничего не знаю, сегодня я думал лишь о том, чтобы выиграть финал.

Вы все узнаете через пару дней. Думаю, этот матч был прощальным, но в футболе ничего нельзя знать заранее.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
   156 / 822
сегодня в 00:46
Добро пожаловать в Реал!
dzvinka
dzvinka
   164 / 822
сегодня в 00:42
ну если и ушел, то довольно красиво.
da da da
da da da
   248 / 822
сегодня в 00:37
ну что,теперь трофеев не увидешь.
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 00:37
Это называется: уходить, хлопнув дверью.
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