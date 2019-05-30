Азар: «Думаю, что это был мой прощальный матч за „Челси“»

Полузащитник «Челси» после победы в финале Лиги Европы намекнул на скорый переход в «Реал».

В первом тайме обе команды немного нервничали, ведь это финал. Когда Жиру забил, я подумал, что это начало грандиозного вечера. Мы контролировали игру, и я рад, что взял трофей в компании этих парней. Мы знаем, на что способны, когда играем, как единое целое. О своем будущем пока ничего не знаю, сегодня я думал лишь о том, чтобы выиграть финал.

Вы все узнаете через пару дней. Думаю, этот матч был прощальным, но в футболе ничего нельзя знать заранее.