Сарри: «Трофей – это в первую очередь достижение клуба»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1) и завоевание своего первого в карьере трофея.

К концу первого тайма мы все понимали, что матч складывается очень тяжело. Это была наша 64-я игра в сезоне, и нам пришлось выступать при достаточно высокой температуре, что тяжело физически. Со скамьи запасных я видел, что команда пытается удержать результат. В перерыве я попросил игроков действовать более смело, даже если это повлечёт за собой риск поражения. Я хотел, чтобы команда лучше перемещала мяч, и во втором тайме игроки великолепно справились с этой задачей. Мы провели отличный матч против очень сложного соперника, который был опасен в позиционном нападении и в контратаках. Мы продемонстрировали отличный футбол, который, уверен, понравился нашим болельщикам.

Мой первый титул? Я рад, однако трофей – это в первую очередь достижение клуба. Имена игроков или тренера не так важны. Безусловно, это великолепное личное достижение и для меня, и для каждого из наших футболистов. Мы заслужили эту победу. После трудного периода, который пришёлся на январь и февраль, мы сумели дать достойный ответ.

Мы квалифицировались в Лигу Чемпионов, заняв третье место в Премьер-Лиге, что крайне непросто. Мы дошли до финала Кубка Лиги, куда попали, победив играющие в финале Лиги Чемпионов «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В том матче мы уступили «Манчестер Сити» лишь в серии пенальти. Мы провели 15 матчей в Лиге Европы, победив в 12 из них и лишь трижды сыграв вничью, поэтому я считаю нашу победу заслуженной.

Я рад за игроков. В начале февраля в нашей команде что-то изменилось. Мы уступили «Манчестер Сити» со счётом 6:0, но это послужило началом нового пути. Я поздравляю команду с заслуженным трофеем.