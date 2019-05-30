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Чех: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня»

сегодня, 01:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение от «Челси» в финале Лиги Европы (1:4) и ответил на вопрос о своём будущем. 

Я горжусь собой и тем, как играл сегодня, потому что, когда ты играешь свой последний матч в карьере в финале, вокруг возникает много давления и спекуляций.

Я обязан был сыграть и должен сказать, что сделал всё возможное, и могу оглянуться назад без сожалений. За исключением того факта, что мы слишком усердно трудились весь год, чтобы закончить сезон ни с чем. Эти игроки не заслужили такого итога, учитывая, какая работа была проделана. Но я могу заверить всех, что эта команда вернётся намного сильнее в следующем году.

Моё будущее? Я не раз говорил, что хочу поднять над головой трофей, а потом начать думать о будущем. До 30 июня я всё ещё игрок «Арсенала».

По слухам, Чех вернётся в «Челси» в качестве спортивного директора.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   80 / 822
сегодня в 01:53
А что еще можно сказать?
da da da
da da da
   219 / 822
сегодня в 01:27
молодец Чех,сыграл как и должен был,правда играл почему то за Челси.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 822
сегодня в 01:24
А на BBC топ-коммент "Как можно было ставить вратаря, зная, что он будущий директор соперника"))
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