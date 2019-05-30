Чех: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня»

Голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Челси» в финале Лиги Европы (1:4) и ответил на вопрос о своём будущем.

Я горжусь собой и тем, как играл сегодня, потому что, когда ты играешь свой последний матч в карьере в финале, вокруг возникает много давления и спекуляций.

Я обязан был сыграть и должен сказать, что сделал всё возможное, и могу оглянуться назад без сожалений. За исключением того факта, что мы слишком усердно трудились весь год, чтобы закончить сезон ни с чем. Эти игроки не заслужили такого итога, учитывая, какая работа была проделана. Но я могу заверить всех, что эта команда вернётся намного сильнее в следующем году.

Моё будущее? Я не раз говорил, что хочу поднять над головой трофей, а потом начать думать о будущем. До 30 июня я всё ещё игрок «Арсенала».