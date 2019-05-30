Давид Луис: «Кем заменить Азара? Давайте купим Месси и Роналду!»

Защитник «Челси» в шуточной форме ответил на вопрос о том, кого нужно подписать лондонцам, чтобы заменить уходящего .

Давайте подпишем Месси и Роналду!

Если Азар уйдет, могу пожелать ему только всего наилучшего. Он фантастический игрок и настоящий друг. Конечно, мы будем по нему скучать. Мы начали с ним играть давным-давно, когда были совсем молодыми. А теперь он стал футболистом, которого знает весь мир.

Эден понимает свой уровень. Если это решение пойдет ему на пользу, могу только пожелать удачи. Он этого заслуживает.