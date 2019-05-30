ГлавнаяНовости

Давид Луис: «Кем заменить Азара? Давайте купим Месси и Роналду!»

сегодня, 14:21

Защитник «Челси» Давид Луис в шуточной форме ответил на вопрос о том, кого нужно подписать лондонцам, чтобы заменить уходящего Эдена Азара.

Давайте подпишем Месси и Роналду!

Если Азар уйдет, могу пожелать ему только всего наилучшего. Он фантастический игрок и настоящий друг. Конечно, мы будем по нему скучать. Мы начали с ним играть давным-давно, когда были совсем молодыми. А теперь он стал футболистом, которого знает весь мир.

Эден понимает свой уровень. Если это решение пойдет ему на пользу, могу только пожелать удачи. Он этого заслуживает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джака: «У нас были неплохие шансы, но мы не воспользовались ими»
Сегодня, 14:23 Комментарии3
Клопп: «Мы в финале Лиги чемпионов второй год подряд, вау!»
Сегодня, 13:42 Комментарии2
Клопп: «Очень горжусь своими парнями»
Сегодня, 13:36 Комментарии1
Р. Карлос: «Помочь „Анжи“? У меня столько нету»
Сегодня, 12:55 Комментарии10
Алдервейрелд: «Напряжение в течение недели будет нарастать»
Сегодня, 12:51 Комментарии0
Р. Карлос: «„Ливерпуль“ и „Тоттенхэм“ заслужили финал»
Сегодня, 12:30 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   202 / 815
сегодня в 14:25
Думаю, что и ты хотел бы в Реал))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100