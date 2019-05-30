Клопп: «Очень горжусь своими парнями»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что гордится своими футболистами.
Я не могу не гордиться своими парнями, но мы сейчас находимся не в том промежутке времени, чтобы расслабляться. Я должен их пнуть по заду на тренировке, я должен подталкивать их.
Я горжусь, очень ими горжусь. Сейчас нужно, чтобы футболисты по-настоящему почувствовали каждую мышцу, очень важно, чтобы мы сами себе сказали: «Мы хотим этого, поэтому нам нужно приложить для этого все усилия».
Ранее Юрген Клопп опроверг слухи о том, что он собирается возглавить «Ювентус».