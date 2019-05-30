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Клопп: «Очень горжусь своими парнями»

сегодня, 13:36

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что гордится своими футболистами. 

Я не могу не гордиться своими парнями, но мы сейчас находимся не в том промежутке времени, чтобы расслабляться. Я должен их пнуть по заду на тренировке, я должен подталкивать их.

Я горжусь, очень ими горжусь. Сейчас нужно, чтобы футболисты по-настоящему почувствовали каждую мышцу, очень важно, чтобы мы сами себе сказали: «Мы хотим этого, поэтому нам нужно приложить для этого все усилия». 

Ранее Юрген Клопп опроверг слухи о том, что он собирается возглавить «Ювентус».

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сегодня в 13:56
Клопп мужчина,нет автобуса,трусости,хоть умираешь умри в наступлении а не зашищаясь,это удел настоящих мужчин.Таких мало,Он Пеп,Хаг итд,многих таких не знаю,если они есть.Рос тренера стиль-забей один гол и уходи в глухую оборону,в россии нет футбола, был футбол,когда был жив Спартак Романцева,со смертью Спартака и умер рос футбол.А этот типсон не Спартак а Пищевик самый настояший.
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