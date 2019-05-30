Клопп: «Мы в финале Лиги чемпионов второй год подряд, вау!»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Мы должны быть готовы к этой игре, мы должны играть в свой футбол. Я могу себе представить, что люди думают об этом матче - некоторые убеждены, что мы выиграем, а некоторые считают, что мы снова проиграем. Однако ясно одно - мы будем играть в такой футбол, какой показывали на протяжении всего сезона.

Мы в финале Лиги чемпионов второй год подряд, вау! Но у нас были игры, сложные матчи, которые было необходимо преодолеть, сложные моменты, поэтому мы должны быть готовы - и мы будем готовы.