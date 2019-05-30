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Клопп: «Мы в финале Лиги чемпионов второй год подряд, вау!»

сегодня, 13:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Мы должны быть готовы к этой игре, мы должны играть в свой футбол. Я могу себе представить, что люди думают об этом матче - некоторые убеждены, что мы выиграем, а некоторые считают, что мы снова проиграем. Однако ясно одно - мы будем играть в такой футбол, какой показывали на протяжении всего сезона. 

Мы в финале Лиги чемпионов второй год подряд, вау! Но у нас были игры, сложные матчи, которые было необходимо преодолеть, сложные моменты, поэтому мы должны быть готовы - и мы будем готовы. 

Ранее Клопп признался, что гордится своими футболистами. 

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   41 / 815
сегодня в 13:58
КЛОПП УЖЕ ПРОДУЛ ТРИ ФИНАЛА
НА ЭТОТ РАЗ ДОЛЖЕН ВЫИГРАТЬ

ГЫ-ГЫ
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 815
сегодня в 13:46
Удачи Ливерпулю в финале!
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