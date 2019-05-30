Президент «Чайки»: «Гендир „Урожая“ не умеет управлять своими эмоциями»

Президент «Чайки» Андрей Чайка вспомнил обвинения со стороны «Урожая» в том, что его клуб участвует в договорных матчах.

Думаю, что инцидент с «Урожаем» омрачил радость от победы. Это просто безобразие. Похоже, у представителей «Урожая», которые ещё в начале сезона заявляли, что никто не помешает им выиграть ПФЛ , случилась лёгкая агония. Я считаю такое поведение недостойным – надо уметь проигрывать. Нельзя бросаться подобными обвинениями. У профессионалов должно быть уважение к другим соперникам. Хотя, если бы мы заняли, допустим, второе или третье место, нас однозначно это не коснулось бы.



Обвинения со стороны гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко? Я совершенно не обращаю внимания на высказывания в соцсетях. Для себя я сделал вывод, что он человек, который не умеет управлять своими эмоциями. И до, и после скандала мы с ними не общались. Сейчас идёт расследование по обвинению. Мы должны пройти этот этап и двигаться вперёд.