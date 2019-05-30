Игроки «Спартака» выйдут из отпуска 14 июня
Пресс-служба «Спартака» рассказала о планах на межсезонье.
14 июня спартаковцы соберутся в Москве и на следующий день пройдут медобследование. С 16 по 21 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а 22-го в 15:00 проведет товарищеский матч с новичком РПЛ — ФК «Сочи». Встреча пройдет на тренировочном поле около «Открытие Арены».
Ранее сообщалось, что бюджет клуба будет уменьшен до 90 млн евро.
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