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Игроки «Спартака» выйдут из отпуска 14 июня

сегодня, 18:11

Пресс-служба «Спартака» рассказала о планах на межсезонье.

14 июня спартаковцы соберутся в Москве и на следующий день пройдут медобследование. С 16 по 21 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а 22-го в 15:00 проведет товарищеский матч с новичком РПЛФК «Сочи». Встреча пройдет на тренировочном поле около «Открытие Арены».

Ранее сообщалось, что бюджет клуба будет уменьшен до 90 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚽ Сбор в Тарасовке и турнир в Австрии. График подготовки «Спартака» к сезону ⠀ За время предсезонки красно-белые сыграют против «Сочи», «Ростова», «Краснодара» и ЦСКА. ⠀ 🔴⚪ Сохраняйте картинку, чтобы не пропустить матчи команды 🙌🏻 ............. 14 июня спартаковцы соберутся в Москве и на следующий день пройдут медобследование. ⠀ С 16 по 21 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а 22-го в 15:00 проведет товарищеский матч с новичком Российской Премьер-Лиги — ФК «Сочи». Встреча пройдет на тренировочном поле около «Открытие Арены». ⠀ 24 июня красно-белые отправятся на сбор в Австрию, в рамках которого примут участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир пройдет в местечке Пёллау на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром». ⠀ — Зимой «Спартак» участвовал в аналогичном турнире в Катаре. Тогда мы остались довольны организацией и уровнем соревнования. Уверен: в Австрии нас ждут интересные игры, — отметил главный тренер красно-белых Олег Кононов. ⠀ После матча с краснодарцами «Спартак» вернется в Москву и продолжит готовиться к старту сезона в Российской Премьер-Лиге, который намечен на середину июля. ⠀ #Спартак #париматчпремьер

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   95 / 807
сегодня в 18:49
это будет самая долгая и массовая парилка по пути в ФНЛ!!!
Albasin
Albasin
   14 / 807
сегодня в 18:27
Разве свиням отпуск положен?
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 18:15
Игроки спартака уже 18 лет в отпуске.
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