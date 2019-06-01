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Почеттино: «Мы начинаем подготовку к финалу со словом „победить“»

01 июня 2019, 14:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» рассказал о менталитете своей команды. 

Мы начинаем подготовку к финалу со словом «победить». Финал - это победа, а победа - готовность, подготовка, детали. 

В последние три недели мы всегда говорим о победе. Очень важно иметь правильный менталитет. Мы очень хорошо знаем, что футбол - это спорт, и все может случиться, но если вы готовы адаптироваться к другим обстоятельствам, вы наверняка будете близки к возможности выиграть. 

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 17:10
А как закончите?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 16:32
Шпоры дважды за эту весну совершили казалось бы невозможное..
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 14:30
Буду болеть за Маурисио, желаю победы!
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