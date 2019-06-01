Почеттино: «Мы начинаем подготовку к финалу со словом „победить“»

Главный тренер «Тоттенхэма» накануне финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» рассказал о менталитете своей команды.

Мы начинаем подготовку к финалу со словом «победить». Финал - это победа, а победа - готовность, подготовка, детали.

В последние три недели мы всегда говорим о победе. Очень важно иметь правильный менталитет. Мы очень хорошо знаем, что футбол - это спорт, и все может случиться, но если вы готовы адаптироваться к другим обстоятельствам, вы наверняка будете близки к возможности выиграть.