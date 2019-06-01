ГлавнаяНовости

Почеттино: «Мы так взволнованы»

01 июня 2019, 14:09
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился эмоциями накануне финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Мы так взволнованы. Невозможно помнить о предыдущих встречах, когда на носу финал. Мы старались наслаждаться каждым моментом подготовки, оставаться сосредоточенными и готовыми прибыть в наилучшем состоянии. 

Все начинает меняться. Для нас крайне важно сохранять спокойствие и энергию, думая о том, что вечером должна состояться встреча. Нужно иметь уверенность в себя, зная, что это финал, который мы должны выиграть, если хотим написать историю.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантуш: «Роналду – гениальный футболист!»
Сегодня, 03:53 Комментарии1
Роналду: «Кто бы ни достался в финале, нам будет сложно»
Сегодня, 03:20 Комментарии0
Сеферович: «Это очень расстраивает, когда пропускаешь такие поздние мячи»
Сегодня, 02:48 Комментарии0
Роналду о своём хет-трике: «Очевидно, это были 3 красивых и важнейших гола»
Сегодня, 02:32 Комментарии0
Петкович: «У Португалии есть вишенка на торте. Это и решило исход»
Сегодня, 02:18 Комментарии0
Бернарду Силва о хет-трике Роналду: «Это уже никого не удивляет»
Сегодня, 01:53 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 15:59
"Перегорите" и всё кранты, у Ливера и в этом преимущество, в опыте.
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 14:49
Не волнуйтесь тетя, дядя на работе
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   393 / 816
01 июня в 14:37
Буду болеть за Ливерпуль,но что то мне подсказывает ,всё будет ох как не просто ,если Шпоры доживут до добавочного то могут и поверить в победу.
Sunny.
Sunny.
   188 / 816
01 июня в 14:22
надо успокоиться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100