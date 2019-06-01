Почеттино: «Мы так взволнованы»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился эмоциями накануне финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Мы так взволнованы. Невозможно помнить о предыдущих встречах, когда на носу финал. Мы старались наслаждаться каждым моментом подготовки, оставаться сосредоточенными и готовыми прибыть в наилучшем состоянии.

Все начинает меняться. Для нас крайне важно сохранять спокойствие и энергию, думая о том, что вечером должна состояться встреча. Нужно иметь уверенность в себя, зная, что это финал, который мы должны выиграть, если хотим написать историю.