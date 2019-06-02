Ван Дейк: «Мы можем гордиться собой»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Это замечательный трофей. Прошлый год был очень тяжёлым, и выиграть ЛЧ в этом сезоне – это нечто особенное. Я очень горжусь всеми, кто имеет отношение к «Ливерпулю» и этому успеху, потому что это, вне сомнений, настоящий успех.

Мы хотели внести свой вклад в историю. Мы работали день за днём, не покладая рук и ног.

Обычно ты видишь такие игры по телевизору, видишь, как легенды поднимают этот трофей над головой. Сегодня мы победители Лиги чемпионов и можем гордиться собой.