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Ван Дейк: «Мы можем гордиться собой»

02 июня 2019, 03:16
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Это замечательный трофей. Прошлый год был очень тяжёлым, и выиграть ЛЧ в этом сезоне – это нечто особенное. Я очень горжусь всеми, кто имеет отношение к «Ливерпулю» и этому успеху, потому что это, вне сомнений, настоящий успех.

Мы хотели внести свой вклад в историю. Мы работали день за днём, не покладая рук и ног. 

Обычно ты видишь такие игры по телевизору, видишь, как легенды поднимают этот трофей над головой. Сегодня мы победители Лиги чемпионов и можем гордиться собой.

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