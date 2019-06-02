ГлавнаяНовости

Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»

02 июня 2019, 01:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

Я очень горжусь командой, тем, как мы боролись. Нам не повезло, мы пропустили гол с пенальти. Но мы сражались, и очень хорошо провели второй тайм. Я испытываю гордость, нам немного не повезло. Тяжело начинать игру со счёта 0:1, нам пришлось поменять планы. Но мы очень гордимся этими игроками и этими болельщиками. Мы можем оставаться оптимистами.

Мы не могли быть готовы к такому пенальти. Ты никогда не поверишь, что будешь уступать уже после первой минуты. Психологически это очень тяжело. Но это опыт и урок для нас. Так же, как это было для «Ливерпуля» в прошлогоднем финале.

Тренировать эту группу игроков – огромное удовольствие, но я поздравляю «Ливерпуль».

Сегодняшняя планка была очень высока. Наших усилий оказалось недостаточно. Но мы не должны останавливаться на этом. Нужно пробовать дальше, не переставать верить, что у нас ещё будет возможность повторить это путешествие.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантуш: «Роналду – гениальный футболист!»
Сегодня, 03:53 Комментарии1
Роналду: «Кто бы ни достался в финале, нам будет сложно»
Сегодня, 03:20 Комментарии0
Сеферович: «Это очень расстраивает, когда пропускаешь такие поздние мячи»
Сегодня, 02:48 Комментарии0
Роналду о своём хет-трике: «Очевидно, это были 3 красивых и важнейших гола»
Сегодня, 02:32 Комментарии0
Петкович: «У Португалии есть вишенка на торте. Это и решило исход»
Сегодня, 02:18 Комментарии0
Бернарду Силва о хет-трике Роналду: «Это уже никого не удивляет»
Сегодня, 01:53 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
02 июня в 10:05
Повторить подобное "путешествие" задача абсолютно нереальная.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 816
02 июня в 09:18
Скамина
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 09:08
Был бы очень рад если Маурисио выиграл финал, считаю, что был сговор в пользу колбасни, такие пенальти в таких матчах и на первой минуте не назначают.
ДСА
ДСА
   55 / 816
02 июня в 08:01
Везенье закончилось в самый важный момент.
goalaktika
goalaktika
   179 / 816
02 июня в 02:28
Сона жаль из всех. Эрикссен и Алли потерялись в кураже, особенно второй. Про Кейна вообще можно молчать, этот проигрыш на его совести , какой нахрен он лидер. Но и Почеттино делит доля вины с этим так сказать лидером. Почему он его заменил после первого тайма большая загадка
RMUKMU
RMUKMU ответил Так Себе Аналитик
   103 / 816
02 июня в 01:51
Но Клопп, думаю, не стал бы тащера полуфинала на лавку сажать)
Этот тащер слился в первой игре с Аяксом, так что с ним не всё так очевидно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   5 / 816
02 июня в 01:44
Но Клопп, думаю, не стал бы тащера полуфинала на лавку сажать)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 816
02 июня в 01:39
Респектую Поччу. Хороший тренер и человек. В этом симбиозе напоминает Клоппа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100