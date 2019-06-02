Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

Я очень горжусь командой, тем, как мы боролись. Нам не повезло, мы пропустили гол с пенальти. Но мы сражались, и очень хорошо провели второй тайм. Я испытываю гордость, нам немного не повезло. Тяжело начинать игру со счёта 0:1, нам пришлось поменять планы. Но мы очень гордимся этими игроками и этими болельщиками. Мы можем оставаться оптимистами.

Мы не могли быть готовы к такому пенальти. Ты никогда не поверишь, что будешь уступать уже после первой минуты. Психологически это очень тяжело. Но это опыт и урок для нас. Так же, как это было для «Ливерпуля» в прошлогоднем финале.

Тренировать эту группу игроков – огромное удовольствие, но я поздравляю «Ливерпуль».

Сегодняшняя планка была очень высока. Наших усилий оказалось недостаточно. Но мы не должны останавливаться на этом. Нужно пробовать дальше, не переставать верить, что у нас ещё будет возможность повторить это путешествие.