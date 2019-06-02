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Хендерсон: «Без Клоппа это было бы невозможно»

02 июня 2019, 01:09
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2) в финале Лиги чемпионов.

Без Юргена Клоппа сделать это было бы невозможно. Вам приходится переживать непростые моменты в сезоне, но то, что он сделал с момента своего прихода в клуб, невероятно.

В команде невероятное единение, он создал особую атмосферу в раздевалке. Все аплодисменты должны достаться тренеру.

Это лучший момент в моей жизни. То, о чём я мечтал с детства. Дело не во мне, не в том, что я капитан и поднял трофей над головой, а в клубе, этих парнях и этом тренере. Теперь нам нельзя останавливаться.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 07:40
В"Ливерпуле" проделана огромная и результативная работа. Просто так ЛЧ не выигрывают.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   182 / 816
02 июня в 01:27
Спасибо Юрген, спасибо Хендо, спасибо Ливерпуль!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
02 июня в 01:22
и без Скамины
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