Хендерсон: «Без Клоппа это было бы невозможно»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2) в финале Лиги чемпионов.

Без Юргена Клоппа сделать это было бы невозможно. Вам приходится переживать непростые моменты в сезоне, но то, что он сделал с момента своего прихода в клуб, невероятно.

В команде невероятное единение, он создал особую атмосферу в раздевалке. Все аплодисменты должны достаться тренеру.

Это лучший момент в моей жизни. То, о чём я мечтал с детства. Дело не во мне, не в том, что я капитан и поднял трофей над головой, а в клубе, этих парнях и этом тренере. Теперь нам нельзя останавливаться.