Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.
Я рад за парней, за болельщиков и за свою семью. Они всегда поддерживали меня и переживали после каждой моей неудачи, поэтому сегодняшняя победа для них. Они заслужили ее как никто другой. Это лучшая ночь в нашей карьере. Нам пришлось подождать немного, чтобы добиться такого результата. Мы будем продолжать в том же духе.
Но больше всего я рад за Клоопа!
Он давно шёл к этому кубку,проиграв перед этим несколько финалов в том числе и в прошлом сезоне.
Но больше всего я рад за Клоопа!
Он давно шёл к этому кубку,проиграв перед этим несколько финалов в том числе и в прошлом сезоне.