Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

Я рад за парней, за болельщиков и за свою семью. Они всегда поддерживали меня и переживали после каждой моей неудачи, поэтому сегодняшняя победа для них. Они заслужили ее как никто другой. Это лучшая ночь в нашей карьере. Нам пришлось подождать немного, чтобы добиться такого результата. Мы будем продолжать в том же духе.