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Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»

02 июня 2019, 00:44
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

Я рад за парней, за болельщиков и за свою семью. Они всегда поддерживали меня и переживали после каждой моей неудачи, поэтому сегодняшняя победа для них. Они заслужили ее как никто другой. Это лучшая ночь в нашей карьере. Нам пришлось подождать немного, чтобы добиться такого результата. Мы будем продолжать в том же духе.

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Все комментарии
feris1
feris1
   131 / 816
02 июня в 11:32
Ливер с победой!
Но больше всего я рад за Клоопа!
Он давно шёл к этому кубку,проиграв перед этим несколько финалов в том числе и в прошлом сезоне.
Брулин
Брулин
   76 / 816
02 июня в 09:55
THE STREAK IS OVER, THE STREAK IS OVER!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил San Skra
   6 / 816
02 июня в 09:13
очень сильное заблуждение ,игра всегда идет по счету
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Steven Gerrard 008
   6 / 816
02 июня в 09:12
и блмзко пены не было
League1
League1
   37 / 816
02 июня в 08:59
Клопп молодец, заслужил. Если некоторым тренерам кубок ЛЧ доставался относительно легко. То Клопп по настоящему добился, заработал.
beefs
beefs
   144 / 816
02 июня в 07:23
Игра как игра, Ливер с ПОБЕДОЙ, заслужили...
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
02 июня в 07:15
Да после 4-0 с барсуками,там не выиграть просто вариантов не было!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   182 / 816
02 июня в 01:33
так держать! Браво Юрген! Брависсимо Ливерпуль!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
   33 / 816
02 июня в 01:28
Пенальти чистый, какой Скомина?!
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
02 июня в 01:18
подарили ЛЧ потому что Клопп, спасибо Уефа
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 816
02 июня в 01:09
Клоппыч лучший. Ты точно заслужил.
Belgie2009
Belgie2009 ответил San Skra
   437 / 816
02 июня в 00:59
Я бы сказал Реала))
karnager
karnager ответил San Skra
   461 / 816
02 июня в 00:57
кариуса не хватало
San Skra
San Skra ответил 25процентный клоун
   349 / 816
02 июня в 00:52
спасибо скамине
пеналь 50 на 50, у ТТХ еще был весь матч отыграться. Скамина тоже виноват, что они и одно гола не смогли забить? Не реализовали - проиграли, все просто.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 816
02 июня в 00:50
спасибо скамине
рус фан
рус фан
   148 / 816
02 июня в 00:49
Клооп молодец победил в ЛЧ наконец то, добился своего.
San Skra
San Skra
   349 / 816
02 июня в 00:47
Ну не знаю, прошлый финал вызвал гораздо больше эмоций. Наверное этой игре не хватило Рамоса.
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