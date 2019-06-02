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Льорис: «Нелегко играть, пропустив такой ранний гол»

02 июня 2019, 02:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов (0:2).

С точки зрения игры мы могли бы выступить лучше, но это нелегко, когда ты пропускаешь настолько ранний гол. 

Это очень болезненное поражение. Ты не можешь знать, когда появится следующая такая возможность.

Мы очень хорошо выступили в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это большой шаг вперёд для нашего клуба.

Конечно, такой ранний гол придал сопернику уверенности. Мы должны были оставаться сильными, но не смогли найти выход из ситуации.

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Все комментарии
ariec93
ariec93
   363 / 816
02 июня в 14:00
Да, лучше б пенку не ставил, мяч сначала в корпус попал, даже если он руку не поднял бы так высоко(непонятно зачем), все равно скорей всего задел бы ей мяч. А так это, думаю, в большей степени повлияло на скучность матча.
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 07:59
В такой игре такой сомнительный пенальти да ещё и на первой минуте, сломали всю игру и весь кайф.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   410 / 816
02 июня в 07:53
Очень рано пропустили
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
02 июня в 06:40
Да, пеналь спутал карты с самого начала
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 816
02 июня в 05:16
Согласен с комментарием голкипера
Kuzminotti
Kuzminotti
   240 / 816
02 июня в 02:52
Финал - ваш пик, ребятки. Вы достойно сражались, спасибо вам за игру.
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