Льорис: «Нелегко играть, пропустив такой ранний гол»

Голкипер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов (0:2).

С точки зрения игры мы могли бы выступить лучше, но это нелегко, когда ты пропускаешь настолько ранний гол.

Это очень болезненное поражение. Ты не можешь знать, когда появится следующая такая возможность.

Мы очень хорошо выступили в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это большой шаг вперёд для нашего клуба.

Конечно, такой ранний гол придал сопернику уверенности. Мы должны были оставаться сильными, но не смогли найти выход из ситуации.