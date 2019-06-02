Куман исключил возможность своего ухода в «Барселону» летом

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что он продолжит работу с командой.
Я не покину сборную, учитывая, что до Евро-2020 остался всего год. Сейчас не время уходить.
Ранее СМИ называли Кумана как кандидата на смену Эрнесто Вальверде в «Барселоне».
Зависимость от Месси? И как по твоему надо уходить от этого?
Месси это 50-60 голов и 15-20 ассистов за сезон и эти голы дают как минимум чемпионство в Испании. Лучший способ убрать Мессизависимость это помочь Месси на поле, как это было в сезоне 2014/15 когда был не только месси а были Неймар-Суарес-Месси.
Надеюсь что приход Гризманна поможем разделить задачу в атаке Барсы.
Зависимость от Месси? И как по твоему надо уходить от этого?
Месси это 50-60 голов и 15-20 ассистов за сезон и эти голы дают как минимум чемпионство в Испании. Лучший способ убрать Мессизависимость это помочь Месси на поле, как это было в сезоне 2014/15 когда был не только месси а были Неймар-Суарес-Месси.
Надеюсь что приход Гризманна поможем разделить задачу в атаке Барсы.
Кусан легенда Барсы и Голландии. Его единственный гол со штрафного в 1992 г. привёл к победе в ЛЧ! Один из двух лучших защитников Барсы за всю историю.
Но как тренер он не подходит. Барса играющая от защиты это как тоже самое что Месси поставить на ворота.
Удачи тебе в сборной великий Куман!
Кусан легенда Барсы и Голландии. Его единственный гол со штрафного в 1992 г. привёл к победе в ЛЧ! Один из двух лучших защитников Барсы за всю историю.
Но как тренер он не подходит. Барса играющая от защиты это как тоже самое что Месси поставить на ворота.
Удачи тебе в сборной великий Куман!