ГлавнаяНовости

Куман исключил возможность своего ухода в «Барселону» летом

вчера, 21:01

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что он продолжит работу с командой.

Я не покину сборную, учитывая, что до Евро-2020 остался всего год. Сейчас не время уходить.

Ранее СМИ называли Кумана как кандидата на смену Эрнесто Вальверде в «Барселоне». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пиоли возглавит «Сампдорию», Джампаоло - «Милан»
Вчера, 22:35 Комментарии4
СлухиМоуриньо и Венгер - главные кандидаты на пост рулевого «Ньюкасла»
Вчера, 19:27 Комментарии18
СлухиПаратичи и Сарри сегодня проведут встречу в Милане
Вчера, 11:36 Комментарии0
СлухиСарри был замечен в Италии
01 июня Комментарии1
Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадиона
31 мая Комментарии47
Йоахим Лёв был госпитализирован
31 мая Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 838
сегодня в 02:15
Наверное не услышал ещё предложения от которого не отказываются.
311
311
   17 / 838
вчера в 23:24
Придется уговаривать Моуриньо!)
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 838
вчера в 22:08
Правильное решение!
BARCDJIN
BARCDJIN
   305 / 838
вчера в 21:59
Барсе конечно стоило бы Гризманна в первую очередь купить , затем уже Неймара через годик вернуть..
волгoдoн
волгoдoн ответил BARCELONA-BEST
   236 / 838
вчера в 21:49
Хваленные воспитанники закончились. Ни одна академия не может каждый год выпускать по 3-4 топовых игроков. Зависимость от Месси? И как по твоему надо уходить от этого? Месси это 50-60 голов и 15-20 ассистов за сезон и эти голы дают как минимум чемпионство в Испании. Лучший способ убрать Мессизависимость это помочь Месси на поле, как это было в сезоне 2014/15 когда был не только месси а были Неймар-Суарес-Месси. Надеюсь что приход Гризманна поможем разделить задачу в атаке Барсы.
Эта пресловутая "мессизависимость" к сожалению существует. Я наслаждаюсь игрой Месси,но вместе с тем понимаю,что без него кирдык.
anfield1984
anfield1984 ответил BARCELONA-BEST
   81 / 838
вчера в 21:48
Я не могу давать советы, поскольку не специалист высокого класса. Но Месси не молодеет, а требования к командном футболу все выше с каждым годом.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил anfield1984
   45 / 838
вчера в 21:45
Барселоне пора уже уходить от мессизависимости. Можете такую "смену поколений" отловить, что ситуация в МЮ, Интере, Милане покажутся дивной сказкой. К тому же куда-то пропали хваленые воспитанники академии Барселоны
Хваленные воспитанники закончились. Ни одна академия не может каждый год выпускать по 3-4 топовых игроков.
Зависимость от Месси? И как по твоему надо уходить от этого?
Месси это 50-60 голов и 15-20 ассистов за сезон и эти голы дают как минимум чемпионство в Испании. Лучший способ убрать Мессизависимость это помочь Месси на поле, как это было в сезоне 2014/15 когда был не только месси а были Неймар-Суарес-Месси.
Надеюсь что приход Гризманна поможем разделить задачу в атаке Барсы.
волгoдoн
волгoдoн ответил anfield1984
   236 / 838
вчера в 21:45
Думаю, Хави подойдёт.
Хави свой,но тренерского опыта нет. На арабах потренируется,затем в Барсу Б.
волгoдoн
волгoдoн ответил anfield1984
   236 / 838
вчера в 21:43
Барселоне пора уже уходить от мессизависимости. Можете такую "смену поколений" отловить, что ситуация в МЮ, Интере, Милане покажутся дивной сказкой. К тому же куда-то пропали хваленые воспитанники академии Барселоны
Всего лишь предположу. Возможно в Барсе достаточно воспитанников,но проблема с физруками.
anfield1984
anfield1984 ответил волгoдoн
   81 / 838
вчера в 21:43
Думаю, Хави подойдёт.
волгoдoн
волгoдoн ответил anfield1984
   236 / 838
вчера в 21:38
Барселоне пора уже уходить от мессизависимости. Можете такую "смену поколений" отловить, что ситуация в МЮ, Интере, Милане покажутся дивной сказкой. К тому же куда-то пропали хваленые воспитанники академии Барселоны
а для этого нужен свой человек,типа Гвардиолы
anfield1984
anfield1984 ответил BARCELONA-BEST
   81 / 838
вчера в 21:29
Барселоне пора уже уходить от мессизависимости. Можете такую "смену поколений" отловить, что ситуация в МЮ, Интере, Милане покажутся дивной сказкой. К тому же куда-то пропали хваленые воспитанники академии Барселоны
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   45 / 838
вчера в 21:15
Это хорошая новость на самом деле.
Кусан легенда Барсы и Голландии. Его единственный гол со штрафного в 1992 г. привёл к победе в ЛЧ! Один из двух лучших защитников Барсы за всю историю.
Но как тренер он не подходит. Барса играющая от защиты это как тоже самое что Месси поставить на ворота.
Удачи тебе в сборной великий Куман!
Ice van Reed
Ice van Reed
   469 / 838
вчера в 21:06
Правильно на пороге Лига Наций, через нее можно обезопасить себя от вылета на Евро 2020!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100