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Моуриньо и Венгер - главные кандидаты на пост рулевого «Ньюкасла»

вчера, 19:27

Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, близкий к покупке «Ньюкасла», уже рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды.

Контракт действующего рулевого Рафаэля Бенитеса истекает, и Халид не намерен с ним сотрудничать.

Главные кандидаты в его шорт-листе - именитые тренеры Жозе Моуриньо и Арсен Венгер, в данный момент пребывающие без работы.

При этом стоит отметить, что пока продажа клуба не состоялась.

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша ответил allemz
   313 / 838
сегодня в 04:06
Любители гоняться за стереотипами.. У МС до шейхов было 12 титулов, это столько же сколько у Ньюкасла до сих пор и больше чем у Лидса, Вест Хэма, Ноттингем Форреста и Блэкберна. Почему же люди не задаются вопросом, почему Мансур купил МС, а не менее титулованный клуб с меньшей армией фанатов, который еще со дна поднимать нужно? Просто тупые стереотипы незнатоков английского футбола и нынешнего поколения.
Впервые репутация Ньюкасла содрогнется после первой серьезной покупки, потом от завоевали места в ЛЧ и окончательно после вылета Ювентуса + скажут Шейх купил судей)).
allemz
allemz ответил juvenale
   73 / 838
сегодня в 00:11
не будет, у Нюкасла есть история и не вчера она родилась
Любители гоняться за стереотипами..
У МС до шейхов было 12 титулов, это столько же сколько у Ньюкасла до сих пор и больше чем у Лидса, Вест Хэма, Ноттингем Форреста и Блэкберна. Почему же люди не задаются вопросом, почему Мансур купил МС, а не менее титулованный клуб с меньшей армией фанатов, который еще со дна поднимать нужно?
Просто тупые стереотипы незнатоков английского футбола и нынешнего поколения.
allemz
allemz ответил juvenale
   73 / 838
сегодня в 00:02
не будет, у Нюкасла есть история и не вчера она родилась
А если только за один сезон выкинут миллиард из личного кошелька Халида?
allemz
allemz ответил Евгений Макрушин
   73 / 838
вчера в 23:59
Мешком обычно называю клуб,который не имеет богатой истории и добился успехов исключительно из-за внезапно упавшего бабла.Лично я,сейчас мешками считаю ПСЖ и МС,Челси тоже ещё недавно мешком был...
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       590 / 838
    вчера в 23:30
    *глубокий вдох*
    КРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯААААААААААААА!!!!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Медив
       94 / 838
    вчера в 23:11
    Может и считается,но я рассматриваю современный футбол и если честно об этом даже не думал.А Вы какой клуб имеете ввиду?
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
       532 / 838
    вчера в 22:49
    Думаю бенитес уйдёт в Милан
    juvenale
    juvenale ответил Медив
       59 / 838
    вчера в 22:08
    Интересно, если Касл купит все таки шейх, он тоже перейдет в разряд мешков? Или все таки с учетом того, что Ньюкасл выигрывал чемпионат Англии, когда 99% нынешних клубов еще не было даже в проекте, он не будет считаться мешком?
    не будет, у Нюкасла есть история и не вчера она родилась
    Медив
    Медив ответил Евгений Макрушин
       53 / 838
    вчера в 21:59
    Мешком обычно называю клуб,который не имеет богатой истории и добился успехов исключительно из-за внезапно упавшего бабла.Лично я,сейчас мешками считаю ПСЖ и МС,Челси тоже ещё недавно мешком был...
    То есть если клуб добился успеха потому, что был любимой командой диктатора, то он не считается мешком?:)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Медив
       94 / 838
    вчера в 21:42
    Мешком обычно называю клуб,который не имеет богатой истории и добился успехов исключительно из-за внезапно упавшего бабла.Лично я,сейчас мешками считаю ПСЖ и МС,Челси тоже ещё недавно мешком был...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       159 / 838
    вчера в 21:31
    У обоих лучшие времена позади, пользы клубу не будет
    FRZZ
    FRZZ
    вчера в 20:41
    С Моуром было бы интересней.
    Медив
    Медив
       53 / 838
    вчера в 19:53
    Интересно, если Касл купит все таки шейх, он тоже перейдет в разряд мешков?
    Или все таки с учетом того, что Ньюкасл выигрывал чемпионат Англии, когда 99% нынешних клубов еще не было даже в проекте, он не будет считаться мешком?
    cska plus
    cska plus
       5 / 838
    вчера в 19:50
    Жозик не пойдёт так, что Венгеру не помешает.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       34 / 838
    вчера в 19:46
    Некрасиво по отношению к Рафе. Он команду не бросил в тяжелый момент, вытащил из болота, а щас его хотят кинуть.
    ДАША Д
    ДАША Д
       141 / 838
    вчера в 19:44
    Шикарный выбор у Ньюкасла.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       130 / 838
    вчера в 19:39
    Этот шейх или беспредельно наивный или вообще дело не в футболе.
    kotmyshka
    kotmyshka
       88 / 838
    вчера в 19:34
    тогда и обсуждать нечего
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       84 / 838
    вчера в 19:33
    не завидная судьба у Ньюкасла
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