Моуриньо и Венгер - главные кандидаты на пост рулевого «Ньюкасла»

Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, близкий к покупке «Ньюкасла», уже рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды.
Контракт действующего рулевого Рафаэля Бенитеса истекает, и Халид не намерен с ним сотрудничать.
Главные кандидаты в его шорт-листе - именитые тренеры Жозе Моуриньо и Арсен Венгер, в данный момент пребывающие без работы.
При этом стоит отметить, что пока продажа клуба не состоялась.
У МС до шейхов было 12 титулов, это столько же сколько у Ньюкасла до сих пор и больше чем у Лидса, Вест Хэма, Ноттингем Форреста и Блэкберна. Почему же люди не задаются вопросом, почему Мансур купил МС, а не менее титулованный клуб с меньшей армией фанатов, который еще со дна поднимать нужно?
Просто тупые стереотипы незнатоков английского футбола и нынешнего поколения.
У МС до шейхов было 12 титулов, это столько же сколько у Ньюкасла до сих пор и больше чем у Лидса, Вест Хэма, Ноттингем Форреста и Блэкберна. Почему же люди не задаются вопросом, почему Мансур купил МС, а не менее титулованный клуб с меньшей армией фанатов, который еще со дна поднимать нужно?
Просто тупые стереотипы незнатоков английского футбола и нынешнего поколения.
КРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯААААААААААААА!!!!
КРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯААААААААААААА!!!!
Или все таки с учетом того, что Ньюкасл выигрывал чемпионат Англии, когда 99% нынешних клубов еще не было даже в проекте, он не будет считаться мешком?
Или все таки с учетом того, что Ньюкасл выигрывал чемпионат Англии, когда 99% нынешних клубов еще не было даже в проекте, он не будет считаться мешком?