Моуриньо и Венгер - главные кандидаты на пост рулевого «Ньюкасла»

вчера, 19:27

Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, близкий к покупке «Ньюкасла», уже рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды.

Контракт действующего рулевого Рафаэля Бенитеса истекает, и Халид не намерен с ним сотрудничать.

Главные кандидаты в его шорт-листе - именитые тренеры и , в данный момент пребывающие без работы.

При этом стоит отметить, что пока продажа клуба не состоялась.