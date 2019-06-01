Сарри был замечен в Италии

01 июня 2019, 21:58

Главный тренер «Челси» уже прибыл в Италию, сообщают сразу несколько источников.

Сарри был замечен в миланском отеле Palazzo Parigi. Именно в этой гостинице зачастую ведет переговоры спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

По слухам, «Челси» согласился отпустить тренера. Сарри хочет покинуть Англию по личным и профессиональным причинам. Он считает, что в «Челси» ему не оказали должной поддержки на фоне критики болельщиков и СМИ .

Предполагается, что итальянец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления. Зарплата Сарри составит 6 млн евро плюс бонусы.