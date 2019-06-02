Мане: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ будет бороться и за ЛЧ, и за АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов отметил, что в следующей кампании «красные» планируют замахнуться на двойной успех.

Думаю, это начало чего-то особенного, ведь в прошлом сезоне мы были близки к победе, а теперь добились успеха.

В следующем сезоне мы будем бороться за победу и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Англии. Понимаем, что это будет сложно, но мы - «Ливерпуль». Мы сильны и сделаем всё для этого. У нас по-прежнему молодая команда, так что будем продолжать учиться и работать.