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Мане: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ будет бороться и за ЛЧ, и за АПЛ»

вчера, 20:21

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане после победы в Лиге чемпионов отметил, что в следующей кампании «красные» планируют замахнуться на двойной успех.

Думаю, это начало чего-то особенного, ведь в прошлом сезоне мы были близки к победе, а теперь добились успеха. 

В следующем сезоне мы будем бороться за победу и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Англии. Понимаем, что это будет сложно, но мы - «Ливерпуль». Мы сильны и сделаем всё для этого. У нас по-прежнему молодая команда, так что будем продолжать учиться и работать.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   98 / 838
вчера в 21:59
Удачи
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Left Boy
   98 / 838
вчера в 21:58
Смешно (нет)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Incredulous
   34 / 838
вчера в 21:20
Как можно перерасти этот Ливерпуль? это самая вершина, никто не захочет уходить из такого клуба. А команда времен Коута не ровня нынешней, да и ушел он во многом из-за географ.положения барсы.
anfield1984
anfield1984 ответил Incredulous
   81 / 838
вчера в 21:14
А куда им идти? Коут просто наступил, да и вряд ли у Клоппа о сейчас играл бы в основе. Его потерю даже и не заметили.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 20:44
очень показательным был момент Мане с Видалем,когда каталонец решил подшутить над Садьо и тот огрызнулся,вот он дух Ливерпуля,вот кого боялись соперники
Incredulous
Incredulous
   152 / 838
вчера в 20:44
Если Клопп сможет удержать нынешний состав, то да. А если футболисты начнут ловить звезду, и решат, что они уже переросли Ливерпуль, как Коутиньо, тогда все может в миг рассыпаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 20:38
Мане заслужил золотой мяч
Left Boy
Left Boy
   219 / 838
вчера в 20:36
а как Скомина сможет судить в АПЛ?
Imrebellion
Imrebellion
   461 / 838
вчера в 20:36
Пахарь, уже который год держит планку и скромно делает большую работу чем некоторые
sergey08
sergey08
   62 / 838
вчера в 20:23
Красавчик, человек без нервов!
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