Кабрини: «Роналду лучше Месси»

Легенда «Ювентуса» Антонио Кабрини сравнил и .

Роналду, вероятно, лучший игрок в мире. Мое личное мнение, Роналду лучше Месси, но в основном из-за лидерских качеств. Роналду - лидер как на футбольном поле, так и за его пределами. При всем уважении к Месси, у него нет таких качеств.