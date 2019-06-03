Кабрини: «Роналду лучше Месси»

Легенда «Ювентуса» Антонио Кабрини сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Роналду, вероятно, лучший игрок в мире. Мое личное мнение, Роналду лучше Месси, но в основном из-за лидерских качеств. Роналду - лидер как на футбольном поле, так и за его пределами. При всем уважении к Месси, у него нет таких качеств.
Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» прошлым летом.
да,может он лидер,но в футбол он играет на порядок хуже Месси.
да,может он лидер,но в футбол он играет на порядок хуже Месси.
месси-дриблинг,пас,видение поля,штрафные..
месси-дриблинг,пас,видение поля,штрафные..
Преимущества Роналду: голевое чутье, игра головой, "лидерские качества". Вывод - без поддержки Рон ничего не сможет.
Преимущества Месси: дриблинг, идеальный пас, видение поля, удар с любой дистанции, штрафные, умение создать момент. Вывод - Месси полезен и без поддержки.
Кто из них лучше - очевидно...
Преимущества Роналду: голевое чутье, игра головой, "лидерские качества". Вывод - без поддержки Рон ничего не сможет.
Преимущества Месси: дриблинг, идеальный пас, видение поля, удар с любой дистанции, штрафные, умение создать момент. Вывод - Месси полезен и без поддержки.
Кто из них лучше - очевидно...