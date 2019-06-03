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Кабрини: «Роналду лучше Месси»

вчера, 23:19

Легенда «Ювентуса» Антонио Кабрини сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Роналду, вероятно, лучший игрок в мире. Мое личное мнение, Роналду лучше Месси, но в основном из-за лидерских качеств. Роналду - лидер как на футбольном поле, так и за его пределами. При всем уважении к Месси, у него нет таких качеств.

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» прошлым летом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил allemz
   8 / 833
сегодня в 01:23
Борис Копейкин сильнее обоих!)
Несомненно!!!
allemz
allemz ответил Leha-ha50
   85 / 833
сегодня в 01:18
Борис Копейкин сильнее обоих!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
сегодня в 01:15
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
сегодня в 01:11
Вечный спор!!! Да оба они классные футболисты, да и к тому же разные!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   107 / 833
сегодня в 01:10
Правильно мыслит старина
da da da 1
da da da 1
   337 / 833
сегодня в 01:06
увы,но на фоне Месси Рон просто забивала.
да,может он лидер,но в футбол он играет на порядок хуже Месси.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 833
сегодня в 01:06
У барсуков одна правда - если "Барселона" выиграла, то её затащил Месси, если она проиграла 0-4, то Месси сделал все, что мог, но миллиардный состав в очередной раз путался у него под ногами только. Поэтому у них Месси тащит всегда по умолчанию))
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 833
сегодня в 00:41
лучший Клопп
cevin cigan
cevin cigan ответил ZjzoRe
   16 / 833
сегодня в 00:37
круто иметь так называемые "лидерские качества": команда победила - ну так это потому, что у них есть настоящий лидер. Команда проиграла - ну да, но зато как подгонял своих настоящий лидер! Преимущества Роналду: голевое чутье, игра головой, "лидерские качества". Вывод - без поддержки Рон ничего не сможет. Преимущества Месси: дриблинг, идеальный пас, видение поля, удар с любой дистанции, штрафные, умение создать момент. Вывод - Месси полезен и без поддержки. Кто из них лучше - очевидно...
Рон одинаково шмаляет что с левой,что с правой ноги,гномяра одноногий бандит(сколько моментов запорол,пока под левую "клюшку"подрабатывает).Гном полезен без поддержки? Не смеши,полный ноль в сборной и с поддержкой и без неё! Посмотришь на очередное фиаско на КА.
авито
авито ответил John_Wick
   327 / 833
сегодня в 00:27
Подгорает у вас)) Про Месси аж раз пять упамянул. Не позорился бы лучше)
John_Wick
John_Wick
   451 / 833
сегодня в 00:13
Удар с любой дистанции у месси?)))) Что ты куришь старик)))) Как раз таки это есть у Рона,а у месси нет...Просто взгляни сколько Рон забил из-за пределов штрафной,и сколько месси...У моськи мяч с 30 метров не долетит до ворот(штрафные не учитываем) Хотя бы один гол,как у Рона в ворота Порту вспомни у месси..) Рон -это голевое чутье,выбор позиции,игра головой( эти три качества дадут ему до 40 лет забивать 20-25 голов за сезон) реализация пенальти,лидерские качества,удар с обеих ног..
месси-дриблинг,пас,видение поля,штрафные..
ZjzoRe
ZjzoRe
   833 / 833
вчера в 23:57
круто иметь так называемые "лидерские качества": команда победила - ну так это потому, что у них есть настоящий лидер. Команда проиграла - ну да, но зато как подгонял своих настоящий лидер!

Преимущества Роналду: голевое чутье, игра головой, "лидерские качества". Вывод - без поддержки Рон ничего не сможет.

Преимущества Месси: дриблинг, идеальный пас, видение поля, удар с любой дистанции, штрафные, умение создать момент. Вывод - Месси полезен и без поддержки.

Кто из них лучше - очевидно...
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