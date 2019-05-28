«Чайка» из Песчанокопского будет играть в ФНЛ на «Олимпе-2»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил «Чайку» с выходом в ФНЛ .

Клуб из села Песчанокопское Ростовской области будет выступать на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Я поздравляю «Чайку» с этим достойным результатом. Теперь в Ростовской области появилась еще одна команда, которая будет играть в Первой лиге.

Правительство области будет помогать «Чайке». Наша задача – создать условия для того, чтобы команда играла на нормальном стадионе. На «Олимпе» газон в порядке, а вот помещения требуют ремонта.