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«Чайка» из Песчанокопского будет играть в ФНЛ на «Олимпе-2»

сегодня, 09:58

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил «Чайку» с выходом в ФНЛ.

Клуб из села Песчанокопское Ростовской области будет выступать на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Я поздравляю «Чайку» с этим достойным результатом. Теперь в Ростовской области появилась еще одна команда, которая будет играть в Первой лиге.

Правительство области будет помогать «Чайке». Наша задача – создать условия для того, чтобы команда играла на нормальном стадионе. На «Олимпе» газон в порядке, а вот помещения требуют ремонта.

Ранее путевку в ФНЛ также оформило «Торпедо». 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   163 / 830
сегодня в 10:55
Старый добрый Олимп опять в деле.
Морозовский
Морозовский ответил mihaluch
   15 / 830
сегодня в 10:51
Миллионные города не имеют представителей даже в ФНЛ,а тут какой-то сельский клуб заиграл. Надолго ли?
Мешок лазуный пару кукурузников поднимет над селом и вытравит самозванцев!
severnyj84
severnyj84
   28 / 830
сегодня в 10:48
Чемпионат России решили превратить в сельские игры.
mihaluch
mihaluch
   64 / 830
сегодня в 10:37
Миллионные города не имеют представителей даже в ФНЛ,а тут какой-то сельский клуб заиграл. Надолго ли?
ДСА
ДСА
   117 / 830
сегодня в 10:21
А Урожай пусть собирает урожай еще один годик.
Морозовский
Морозовский
   15 / 830
сегодня в 10:07
Вперёд, селяне!!! Позор мешкам лазурным, не имеющим даже своего тренировочного поля, не говоря уже о стадионе!
Abverin
Abverin
   49 / 830
сегодня в 10:00
Еще один раздутый клуб, пока ничего не добившийся, кроме скандала, не имеет своего стадиона. Скоро ФНЛ превратится в подобие чемпионата Белоруссии, по деревням без зрителей.
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