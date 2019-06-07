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«Реал» объявил о трансфере Азара

вчера, 23:07

Пресс-служба «Реала» объявила о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара. Условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что за Азара «Реал» заплатит 100 миллионов евро, а с самим игроком будет подписан долгосрочный контракт с заработной платой в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил NGY
вчера в 23:53
Ну конечно, лучше поздно, чем никогда. Хотя года 2-3 точно упустил находясь в Челси. Теперь нужны защитники, хотя бы один такого же уровня как Азар. С теми защитниками, во главе с Рамосом, что имеем, будем пропускать еще больше.
Ну нифига себе самомнение... Ну ничего, отсутствие Рона скоро вернет на землю
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
вчера в 23:53
Пацаны, вы че блокнули мой комм?) Я хотел лоси собрать на чужом горе)
Будьте людьми)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил 95-shishani-95
вчера в 23:52
За Ковачича тоже пусть Реал запросит завышенную цену у Челси! Если другим Реал продает его, к примеру, за 30-35 млн евро, то пусть у Челси запросит минимум 60-70 млн евро! Чтоб эта тупая распутица знала, с кем она связалась!!!
Если за чирик возьмет это дерево кто то радуйся ахах)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:51
интересно будет посмотреть на эту солянку вырванных из топ-команд игроков, как они будут играть в Реале при физкультурнике Зидане
Sergey Z
Sergey Z
вчера в 23:50
Удачи Азару!
Медив
Медив ответил 95-shishani-95
вчера в 23:49
За Ковачича тоже пусть Реал запросит завышенную цену у Челси! Если другим Реал продает его, к примеру, за 30-35 млн евро, то пусть у Челси запросит минимум 60-70 млн евро! Чтоб эта тупая распутица знала, с кем она связалась!!!
Да кому этот беспонтовый хорват нужен. Два ассиста за сезон может отдать и кипер
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:48
Во будет ржака, если эта эпопея которую все глорята мадрида так долго ждали, окажется лишь блестящей упаковкой)))
Но Азар заслужил уже поиграть, где хочет, сколько можно было тащить мертвое Челси на горбу)
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
вчера в 23:46
    vastudio
    vastudio
    вчера в 23:46
    Надеюсь очередной гон)))
    рус фан
    рус фан
    вчера в 23:44
    Азар усилит Реал, его переход был давно ожидаем, хорошо что тянуть сильно не стали. Азар привнесет в среднюю линию команды больше креативных действий в атаке, умный игрок.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 23:43
    Отличный игрок, Реал реально усиливает состав. Этого и стоило ожидать после провального сезона.
    Но мне интересно, когда сливочные продавать то будут?
    Там Бейл, Хамес, Иско, Асенсио.. всех их в состав не впихнуть по любому.. а уходить вроде и не хочет никто
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:43
    За Ковачича тоже пусть Реал запросит завышенную цену у Челси!
    Если другим Реал продает его, к примеру, за 30-35 млн евро, то пусть у Челси запросит минимум 60-70 млн евро!
    Чтоб эта тупая распутица знала, с кем она связалась!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:40
    Отлично!!!
    Теперь и Эриксена бы по скорее взять. Потом можно будет переманить Мбаппе!
    George-CFC
    George-CFC
    вчера в 23:37
    110 млн евро + 15 млн бонусы. The Times
    Маринка выжала все что смогла с Реала за игрока у которого остаётся 1 год по контракту.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 23:36
    если бы не такой возраст, Аньелли бы его подписал,а так всё таки всё лучшее он оставил в Челси. поэтому его Абрашка по быстрому впарил за баснословную сумму.
    spartach091
    spartach091
    вчера в 23:31
    Наконец то! Добро пожаловать Эден!

    Надеюсь ему отдадут 7ку.
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    вчера в 23:29
    Ждем мнения местных каталонцев и икспэртов. Они умееют различать успешные трансферы как переходы Коутиньо Дембеле от провальных как Азар :)
    da da da 1
    da da da 1 ответил Borzoy555
    вчера в 23:28
    кого бы Реал не покупал,он всегда был ниже Барсы в Испании,последние 30 лет уж точно)
    da da da 1
    da da da 1
    вчера в 23:20
    деньги на ветер,трофеев ему в Реале не видать,по крайне мере в Испании.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:18
    Закончилась эпопея
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 23:16
    Топ трансфер Реала. Давненько таковых не было. А Азар исполнил мечту. Заслужил.
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    вчера в 23:16
    Наконец-то!
    Отлично руководство работает, за короткий срок почти все проблемные зоны закрыли.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 23:16
    Азар это именно то что надо сейчас Реалу,добро пожаловать,ждём много голов и передач,а главное титулов!
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    вчера в 23:16
    И этот сериал закончился)
    NGY
    NGY
    вчера в 23:15
    Ну конечно, лучше поздно, чем никогда.

    Хотя года 2-3 точно упустил находясь в Челси.

    Теперь нужны защитники, хотя бы один такого же уровня как Азар.

    С теми защитниками, во главе с Рамосом, что имеем, будем пропускать еще больше.
    George-CFC
    George-CFC
    вчера в 23:15
    Спасибо и удачи Азарчику в Мадриде! Оставил огромный след в истории Челси.
    Игрока такого калибра возможно не скоро ещё увидим в Челси.
    lexatver
    lexatver
    вчера в 23:15
    Даже не представляю как Челси сможет заменить Азара)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 23:14
    Поздравляю болельщиков Реала с успешным трансфером
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:14
    бум
    311
    311
    вчера в 23:12
    Удачи Азару! Много приятных моментов подарил болельщикам Челси! Да и ушел также красиво, с еврокубком, без истерик и ультиматумов!)
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