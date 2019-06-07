«Реал» объявил о трансфере Азара

вчера, 23:07

Пресс-служба «Реала» объявила о переходе полузащитника «Челси» . Условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что за Азара «Реал» заплатит 100 миллионов евро, а с самим игроком будет подписан долгосрочный контракт с заработной платой в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.