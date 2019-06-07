«Реал» объявил о трансфере Азара

Пресс-служба «Реала» объявила о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара. Условия сделки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что за Азара «Реал» заплатит 100 миллионов евро, а с самим игроком будет подписан долгосрочный контракт с заработной платой в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Будьте людьми)
Будьте людьми)
Но Азар заслужил уже поиграть, где хочет, сколько можно было тащить мертвое Челси на горбу)
Но Азар заслужил уже поиграть, где хочет, сколько можно было тащить мертвое Челси на горбу)
07.06.2019 Барселона. Даты массового подрыва пуканов в истории человечества.
07.06.2019 Барселона. Даты массового подрыва пуканов в истории человечества.
Но мне интересно, когда сливочные продавать то будут?
Там Бейл, Хамес, Иско, Асенсио.. всех их в состав не впихнуть по любому.. а уходить вроде и не хочет никто
Но мне интересно, когда сливочные продавать то будут?
Там Бейл, Хамес, Иско, Асенсио.. всех их в состав не впихнуть по любому.. а уходить вроде и не хочет никто
Если другим Реал продает его, к примеру, за 30-35 млн евро, то пусть у Челси запросит минимум 60-70 млн евро!
Чтоб эта тупая распутица знала, с кем она связалась!!!
Если другим Реал продает его, к примеру, за 30-35 млн евро, то пусть у Челси запросит минимум 60-70 млн евро!
Чтоб эта тупая распутица знала, с кем она связалась!!!
Теперь и Эриксена бы по скорее взять. Потом можно будет переманить Мбаппе!
Теперь и Эриксена бы по скорее взять. Потом можно будет переманить Мбаппе!
Маринка выжала все что смогла с Реала за игрока у которого остаётся 1 год по контракту.
Маринка выжала все что смогла с Реала за игрока у которого остаётся 1 год по контракту.
Надеюсь ему отдадут 7ку.
Надеюсь ему отдадут 7ку.
Отлично руководство работает, за короткий срок почти все проблемные зоны закрыли.
Отлично руководство работает, за короткий срок почти все проблемные зоны закрыли.
Хотя года 2-3 точно упустил находясь в Челси.
Теперь нужны защитники, хотя бы один такого же уровня как Азар.
С теми защитниками, во главе с Рамосом, что имеем, будем пропускать еще больше.
Хотя года 2-3 точно упустил находясь в Челси.
Теперь нужны защитники, хотя бы один такого же уровня как Азар.
С теми защитниками, во главе с Рамосом, что имеем, будем пропускать еще больше.
Игрока такого калибра возможно не скоро ещё увидим в Челси.
Игрока такого калибра возможно не скоро ещё увидим в Челси.