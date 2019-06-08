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Матюиди: «Роналду - необыкновенный»

вчера, 15:40

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о своем товарище по команде форварде Криштиану Роналду

Роналду - необыкновенный. Он выиграл столько титулов и до сих не потерял мотивацию! Он всегда хочет быть лучше, побеждать даже на тренировках. 

Криштиану более усердный, чем Златан Ибрагимович. Он занимается даже после игры. Вот что меня поразило больше всего. На следующий день, когда все пытаются просто отдохнуть, он выполняет упражнения для пресса. Просто вау!

Ранее Матюиди признался, что чувствует себя счастливым в «Юве». 

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   325 / 791
вчера в 17:12
Вот завязывайте вы вот это дело! Лизуны играют в Реале и Барсе. Там любят языком полировать.
Sunny.
Sunny.
   278 / 791
вчера в 15:48
точно нетрадиционный
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