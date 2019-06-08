Матюиди: «Роналду - необыкновенный»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал о своем товарище по команде форварде .

Роналду - необыкновенный. Он выиграл столько титулов и до сих не потерял мотивацию! Он всегда хочет быть лучше, побеждать даже на тренировках.

Криштиану более усердный, чем Златан Ибрагимович. Он занимается даже после игры. Вот что меня поразило больше всего. На следующий день, когда все пытаются просто отдохнуть, он выполняет упражнения для пресса. Просто вау!