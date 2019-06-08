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Дзюба обошел Аршавина и Карпина по голам за сборную России

вчера, 20:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба забил гол Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020, этот мяч стал для него 17-м в футболке национальной команды.

Столько же забивали Андрей Аршавин и Валерий Карпин, однако им понадобилось на это 74 и 72 матча соответственно, а Дзюбе - 35.

Лидерами по числу голов остаются Александр Кержаков (30), Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21).

Впоследствии Дзюба забил еще три гола Сан-Марино и довел общее число взятий ворот до 20.

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Все комментарии
weinmar
weinmar
   735 / 791
сегодня в 03:23
Карпин Франции забивал, Аршавин - Голландии, Дзюба - ...
Ну и на том спасибо, чего уж ..
Caniggia
Caniggia
   47 / 791
сегодня в 01:03
Отмудохали дворовую команду, больше ничего! А с Бельгией так слабо? Впрочем и Кипр это не Сан-Марино. Там игрочишке не дадут разбежаться.
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   109 / 791
вчера в 22:57
Кержакова может и не догонит, а вот павлюченко надо обязательно обходить.
Кержаков свои 30 мячей за 12 лет в Сборной забил! Меньше чем по 3 мяча за год!)))
4RT
4RT
   218 / 791
вчера в 22:53
Ключевое слово "обошел"
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:47
Смешно,восхищаются тут кем, непонятно.Лучшего игрoка россии не приглашает даже слабая Осасуна из Ла Лиги,но им восхищаются,поэтому говорят:"Россию умом не понять".
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Гавроша
   58 / 791
вчера в 22:30
Это великий Зенит спас его от прозябания и безвестности, и вывел на новый уровень мастерства. Мазутные его только по арендам гоняли.
ага, в Арсенале тульском он его спас. Дзюба все сделал сам, вопреки всем поворотам в карьере, и если его кто и спас и раскрыл, то это Черчесов
Гавроша
Гавроша
   171 / 791
вчера в 22:24
Кержакова может и не догонит, а вот павлюченко надо обязательно обходить.
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   171 / 791
вчера в 22:19
СПАРТАКОВСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА ВЫРАСТИЛА НАСТОЯЩЕГО ВЕЛИКОГО РЕКОРДСМЕНА ДЛЯ РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Это великий Зенит спас его от прозябания и безвестности, и вывел на новый уровень мастерства.

Мазутные его только по арендам гоняли.
борька
борька
   395 / 791
вчера в 22:04
Таким командам и забивают, а на ностоящие команды, тяму не хватает!
порт
порт
   609 / 791
вчера в 21:44
Валерка этого не простит Дзюбе.
Морозовский
Морозовский
   2 / 791
вчера в 21:25
СПАРТАКОВСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА ВЫРАСТИЛА НАСТОЯЩЕГО ВЕЛИКОГО РЕКОРДСМЕНА ДЛЯ РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Тага Дага
Тага Дага
   184 / 791
вчера в 21:12
Если следующем раунде отборочных матчей будет Сан-марино...догонит стрелка по воробьям.
Old16
Old16
   438 / 791
вчера в 21:08
Передерните на него ещё... фанаты. Если бы против играли бы бельгийцы, он до мяча бы не дотронулся. Бревно
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   183 / 791
вчера в 21:07
Может и Кержа обогнать.Хотя Дзюбу с Аршавиным не надо сравнивать.С Аршавиным никто и рядом не стоял.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил GreeM
   432 / 791
вчера в 21:05
Дзюба лидер и мотор команды.
Согласен. Реально мотор. Он, получает удовольствие от процесса, и другим ходить по полю пешком не даёт. Потому и так горели глаза у всех, когда шли 10-й забивать. Жаль времени не хватило!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ALBA BARCELONA 21
   288 / 791
вчера в 21:04
В сравнении с мировыми грандами дзюба бетонно деревянное дно.
Ну раз ты его обсуждаешь на Соккере, значит, он "бетонно" тебе, по крайней мере, интересен...
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Old16
   432 / 791
вчера в 21:03
Дзюба деревянный просто фартит иногда не более.. как от бревна иногда залетают он него мячи
Еслиб вы разбирались в футболе, то знали бы что в истории футбола таких нападающих было много, среди них есть и великие имена. Это таранный тип, и Дзюба достойный представитель этого стиля, и приносит регулярную пользу своей команде. Очень напоминает Луку Тони.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:01
В сравнении с мировыми грандами дзюба бетонно деревянное дно.
GreeM
GreeM
   150 / 791
вчера в 20:45
Дзюба лидер и мотор команды.
Old16
Old16
   438 / 791
вчера в 20:37
Дзюба деревянный просто фартит иногда не более.. как от бревна иногда залетают он него мячи
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил АС35
   137 / 791
вчера в 20:33
Голы голами, но Аршавин круче всех, как футболист
И Дзюба хорош.⁷
АС35
АС35
   128 / 791
вчера в 20:29
Голы голами, но Аршавин круче всех, как футболист
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