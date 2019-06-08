Дзюба обошел Аршавина и Карпина по голам за сборную России

Нападающий сборной России Артём Дзюба забил гол Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020, этот мяч стал для него 17-м в футболке национальной команды.
Столько же забивали Андрей Аршавин и Валерий Карпин, однако им понадобилось на это 74 и 72 матча соответственно, а Дзюбе - 35.
Лидерами по числу голов остаются Александр Кержаков (30), Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21).
Впоследствии Дзюба забил еще три гола Сан-Марино и довел общее число взятий ворот до 20.
Ну и на том спасибо, чего уж ..
Ну и на том спасибо, чего уж ..
Мазутные его только по арендам гоняли.
Мазутные его только по арендам гоняли.