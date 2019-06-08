ГлавнаяНовости

Израильтянин Захави делает хет-трик во втором матче за сборную подряд

сегодня, 00:13
ЛатвияЛоготип футбольный клуб Латвия0 : 3Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави помог национальной команде разгромить Латвию (3:0) в матче отбора к Евро-2020, забив все три мяча своей команды. Примечательно, что это второй подряд хет-трик для Захави в матчах за сборную. В марте он отправил еще три мяча в ворота австрийцев (4:2).

Это лишь второй случай в истории, когда футболист устанавливает такое достижение в квалификации Евро. Первым был экс-форвард сборной Испании Рауль, оформивший два хет-трика кряду в марте 1999-го.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хесус Навас забил гол за сборную Испании впервые с 2013 года
Вчера, 22:26 Комментарии0
Официально«Спартак» выбрал лучшего игрока по итогам мая
04 июня Комментарии10
ОфициальноНазван лучший гол Лиги чемпионов-2018/19
04 июня ВидеоКомментарии120
«Дижон» обыграл «Ланс» и сохранил прописку в Лиге 1
03 июня Комментарии8
«Верона» вернулась в Серию А
03 июня Комментарии8
Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне
02 июня Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   66 / 816
сегодня в 00:59
а ведь полтора года назад он завязал со сборной))
Artuom
Artuom
   42 / 816
сегодня в 00:31
Уже 31... Всю карьеру то в Израиле, то в Китае... В Палермо не сдюжил... Может не захотел в своё время слишком напрягаться, в слабых чемпах поди значительно легче по 20 - 30 мячей забивать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   276 / 816
сегодня в 00:19
И всем по..й))
У него же нет армии личных персофанов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100