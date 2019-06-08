Израильтянин Захави делает хет-трик во втором матче за сборную подряд

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Полузащитник «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля помог национальной команде разгромить Латвию (3:0) в матче отбора к Евро-2020, забив все три мяча своей команды. Примечательно, что это второй подряд хет-трик для Захави в матчах за сборную. В марте он отправил еще три мяча в ворота австрийцев (4:2).

Это лишь второй случай в истории, когда футболист устанавливает такое достижение в квалификации Евро. Первым был экс-форвард сборной Испании Рауль, оформивший два хет-трика кряду в марте 1999-го.