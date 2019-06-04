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Назван лучший гол Лиги чемпионов-2018/19

сегодня, 18:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в котором выбирали лучший гол в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона.

Победителем стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, который сумел забить со штрафного в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/2 финала

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Все комментарии
The Frei
The Frei
   808 / 830
сегодня в 23:06
Роббен и Ракитич намного красивее забили.

Роналду и Месси только из-за своих имен выше в этом списке.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил 95-shishani-95
   555 / 830
сегодня в 22:55
Со штрафного забить Беккеру проще, чем обыграть дырявую оборону бенфики? Что-то сомнительно. Считаю каждый гол лучшим, потому что мне было сложно выбрать в этом году.
mugik1973
mugik1973 ответил Князь Всея Турина
   160 / 830
сегодня в 22:51
Дружище, быть женатым и являтся отцом детей это не показатель что он не заднеприводной. А во вторых я тебя не спрашивал голубой он или не голубой. Я тебя спросил ты спишь с ним или нет. То что ты к нему в постель залезишь 100% потому что ты его облизываешь. А зависти мне к нему ни какой нету.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
   107 / 830
сегодня в 22:46
хаха эксперт все ,абсолютно все эксперты сказали,что пенальти железный,игрок врывался на скорости в штрафную и его толкнули(касание рукой было?было)тогда какие вопросы?и ни один игрок атлетовб или тренер не сказали ничего про судейство,хотя неделю до этого после матча с Реалом орали
По той же логике, все эксперты сказали, что пенальти на Сиссоко в финале лч был, кроме бывшего игрока Шпор, но он был единственным, даже бывший игрок Мю Рио Фердинанд подтвердил это, а ему это было сделать не просто, все таки он не Ювентини, а бывший игрок Мю главного соперника Ливерпуля.
95-shishani-95
95-shishani-95
   93 / 830
сегодня в 22:45
По сложности, гол Роббена намного лучше!
Поставить мяч и забить намного легче, чем пройти столько игроков!
А почему нет гола Лассе Шене со штрафного в ворота тупого Дыртуа?
С острого угла, очень сложно было попасть, но он попал.
Короче, понятно, меську тянут к ЗМ!
kts
kts
   746 / 830
сегодня в 22:42
Просто он гений
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
   143 / 830
сегодня в 22:35
Вот родится у тебя сын 1,69,как у Месси...ты будешь обзывать его гномом...от своих слов нельзя отказывается.
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   35 / 830
сегодня в 22:32
Смотри футбол Месси....больше такого не увидишь.
мне не нужен футбол этого гнома,я видел футбол Дель Пьеро,вот это был настоящий футбол
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
   35 / 830
сегодня в 22:32
Если бы такой пенальти бы поставили в пользу Турина, ты бы сейчас говорил бы, что это чистый пенальти, и не забывай, какой левый пенальти поставили после дайвинга Бернардески против Атлетико, так что все разговоры про Скомину смешны.
хаха эксперт все ,абсолютно все эксперты сказали,что пенальти железный,игрок врывался на скорости в штрафную и его толкнули(касание рукой было?было)тогда какие вопросы?и ни один игрок атлетовб или тренер не сказали ничего про судейство,хотя неделю до этого после матча с Реалом орали
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
   143 / 830
сегодня в 22:31
Смотри футбол Месси....больше такого не увидишь.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   319 / 830
сегодня в 22:29
Лучший гол-это угловой Ливерпуля, без вопросов.Ну а детишкам-гол Месси.
Тага Дага
Тага Дага ответил Зидан 1972
   143 / 830
сегодня в 22:29
Не совсем. ....
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   35 / 830
сегодня в 22:27
Мессииииии...Мессиииии...футбол смотри,а не на кристину
    Agamaga
    Agamaga ответил Тень Роналду
    сегодня в 22:13
    Котята, которых не почувствовала Барса.
    А ты клоун.
    dimagas1
    dimagas1 ответил Князь Всея Турина
       142 / 830
    сегодня в 22:05
    Роналду не голубой,как многие тут считают,у него есть жена и куча детишек... Просто вы завидуете,что он красивый,умный и богатый,а всё это он добился своим кропотливым трудом и пока тут строчат на Клаве,он в спортзале по своей программе проводит оптимизацию физич возможностей. В наступающем Сезоне он переходит в наступление.
    Умный?)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Bеликий Князь
       107 / 830
    сегодня в 21:53
    Но не так феерично, как Скомина в финале. Аха-ха)
    Если бы такой пенальти бы поставили в пользу Турина, ты бы сейчас говорил бы, что это чистый пенальти, и не забывай, какой левый пенальти поставили после дайвинга Бернардески против Атлетико, так что все разговоры про Скомину смешны.
    Тень Роналду
    Тень Роналду ответил Agamaga
       749 / 830
    сегодня в 21:44
    А тебе кто накастылял, что сидишь с позорным позывным и тешишь себя?
    Вейналдум и Ориги накостыляли. И мне, и Месси нашему, и Тер Штегена пробили четыре раза. Никакой управы на этих пацанов нет, пришли и всему двору люлей навешали.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил mugik1973
       288 / 830
    сегодня в 21:43
    Теперь понятно. Еще один вопрос, ты случаем не спишь с Ронулду?
    Роналду не голубой,как многие тут считают,у него есть жена и куча детишек... Просто вы завидуете,что он красивый,умный и богатый,а всё это он добился своим кропотливым трудом и пока тут строчат на Клаве,он в спортзале по своей программе проводит оптимизацию физич возможностей. В наступающем Сезоне он переходит в наступление.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Kirill Erokhin
       36 / 830
    сегодня в 21:43
    гейтурин. Ахахаха
    Agamaga
    Agamaga ответил Тень Роналду
    сегодня в 21:40
    А тебе кто накастылял, что сидишь с позорным позывным и тешишь себя?
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Зидан 1972
       6 / 830
    сегодня в 21:39
    Я тоже благодаря ему полюбил футбол!Мне кажется ЗИДАН сильнее как футболист и как личность!А Месси и Роналду оказались в нужном место в нужное время!Они одного класса и ниже во всем ЗИДАНА как минимум!!!!!!!
    Зидан, ван Бастен, Роналдо, Баджо - их тех, кого видел своими глазами, эти лучше и Месси и Роналду.
    Тень Роналду
    Тень Роналду ответил Agamaga
       749 / 830
    сегодня в 21:37
    Шикарный штрафной, который тронул сердца очень многих любителей футбола.
    Тем более, что забит в полуфинале. Мы туда уже сто лет не заходили. Жаль, что этот гол лишь разозлил Ливерпуль и они нам накостыляли за это.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил Тага Дага
       283 / 830
    сегодня в 21:35
    Мне не указывай,благодаря Мародоне я и полюбил футбол, ты тогда ещё не родился сынок....😂😂😂😂😂а Месси продолжил его путь...таланты рождаются везде,но только Аргентине ГЕНИИ...приблизились к ним Роналдинью...Зубастик...а Пеле,Кройфа,Гаринчу,Эйсебио не видел...а ты дальше топи за Пеналду,который целует мужчин...вот кому позор.
    Я тоже благодаря ему полюбил футбол!Мне кажется ЗИДАН сильнее как футболист и как личность!А Месси и Роналду оказались в нужном место в нужное время!Они одного класса и ниже во всем ЗИДАНА как минимум!!!!!!!
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 21:34
    Шикарный штрафной, который тронул сердца очень многих любителей футбола.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       6 / 830
    сегодня в 21:34
    Из всех этих четырёх больше всего понравился гол Роббена, затем Ракитича.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Bеликий Князь
       295 / 830
    сегодня в 21:32
    Но не так феерично, как Скомина в финале. Аха-ха)
    ну да туринку пацаны натянули группой..
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Kirill Erokhin
       30 / 830
    сегодня в 21:24
    Аякс тоже красиво забивал в гейтурине.ха-ха.
    Но не так феерично, как Скомина в финале. Аха-ха)
    beefs
    beefs
       152 / 830
    сегодня в 21:21
    Все голы - красавцы...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 830
    сегодня в 21:20
    Все голы хороши!!! Гол Месси шикарен!!!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       174 / 830
    сегодня в 21:14
    Как же горят пуканы то гыгы). Абсолютно по делу, гениальный гол!)
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