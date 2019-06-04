Назван лучший гол Лиги чемпионов-2018/19

сегодня, 18:12

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в котором выбирали лучший гол в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона.

Победителем стал форвард «Барселоны» , который сумел забить со штрафного в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/2 финала.