Назван лучший гол Лиги чемпионов-2018/19

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в котором выбирали лучший гол в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона.
Победителем стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, который сумел забить со штрафного в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/2 финала.
Роналду и Месси только из-за своих имен выше в этом списке.
Роналду и Месси только из-за своих имен выше в этом списке.
Поставить мяч и забить намного легче, чем пройти столько игроков!
А почему нет гола Лассе Шене со штрафного в ворота тупого Дыртуа?
С острого угла, очень сложно было попасть, но он попал.
Короче, понятно, меську тянут к ЗМ!
Поставить мяч и забить намного легче, чем пройти столько игроков!
А почему нет гола Лассе Шене со штрафного в ворота тупого Дыртуа?
С острого угла, очень сложно было попасть, но он попал.
Короче, понятно, меську тянут к ЗМ!
А ты клоун.
А ты клоун.