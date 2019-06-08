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Дзюба: «Еще минут 10-15 без гола, и началось бы легкое раздражение»

вчера, 22:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба рад, что покер в матче с Сан-Марино позволил ему обогнать Валерия Карпина и Андрея Аршавина по числу голов за национальную команду.

Приятно быть в такой компании, обогнать [Карпина и Аршавина]. Но самое главное, что мы сегодня были очень сконцентрированными. Сан-Марино - очень опасный соперник, вы видели, что минут 25 не могли их вскрыть. Еще минут 10-15, и началась бы не паника, но легкое раздражение.

Очень рады, что победили, тем более впервые в истории с таким счетом, после шестого, седьмого гола даже начали кричать «10:0». В целом потрясающая атмосфера, до этого было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, но приношу свои извинения болельщикам города. Есть стадион, инфраструктура - и сразу другое отношение, встретили нас очень гостеприимно. Дальше концентрация на Кипре, очень неприятный соперник, будет от обороны играть, у нас свои задачи - мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы праздник без нас не прошел.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 791
вчера в 23:15
Душили карлика до талого. Восхитительно! Без всякой сторонней мотивации, чисто для людей.
Морозовский
Морозовский
   2 / 791
вчера в 23:02
Дзюба сегодня все моменты запорол, ещё и пендаль не забил!
4RT
4RT
   218 / 791
вчера в 22:50
Присыпку себе купи кривоногий,две команды сегодня на этого клоуна работали,а он всё равно сотню моментов разбазарил
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 22:47
на 30-ой минуте срочно занесли судье, чтобы поставил пенальти, потому что попахивало 1-1
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
вчера в 22:44
Дзюбу надо было после первого тайма менять.
Ну очень слабо сыграл!!!
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