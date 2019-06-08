Дзюба: «Еще минут 10-15 без гола, и началось бы легкое раздражение»

Нападающий сборной России рад, что покер в матче с Сан-Марино позволил ему обогнать Валерия Карпина и Андрея Аршавина по числу голов за национальную команду.

Приятно быть в такой компании, обогнать [Карпина и Аршавина]. Но самое главное, что мы сегодня были очень сконцентрированными. Сан-Марино - очень опасный соперник, вы видели, что минут 25 не могли их вскрыть. Еще минут 10-15, и началась бы не паника, но легкое раздражение.

Очень рады, что победили, тем более впервые в истории с таким счетом, после шестого, седьмого гола даже начали кричать «10:0». В целом потрясающая атмосфера, до этого было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, но приношу свои извинения болельщикам города. Есть стадион, инфраструктура - и сразу другое отношение, встретили нас очень гостеприимно. Дальше концентрация на Кипре, очень неприятный соперник, будет от обороны играть, у нас свои задачи - мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы праздник без нас не прошел.