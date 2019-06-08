Газзаев: «Сан-Марино - слабейшая команда в Европе, но победа есть победа»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал разгромную победу национальной команды над Сан-Марино (9:0).

Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд. Конечно, сборная Сан-Марино - слабенькая команда, тем не менее наша сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника. Надо идти дальше и выходить из группы. Говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве нет смысла, потому что сборная Сан-Марино является слабейшей в европейском футболе, но победа есть победа, поэтому всех поздравляю.

Есть задача выйти на чемпионат Европы напрямую, а выделять кого-то из состава сборной нет смысла. Это не тот спарринг-партнер, по которому можно судить о чем-то. Каждая команда имеет право участвовать в таких турнирах, и для Сан-Марино это престиж. Конечно, никаких целей они не ставят перед собой, это олимпийский принцип - главное не победа, а участие.

Победа над любым соперником, будь то Бельгия или Сан-Марино, приносит три балла. Надо набирать очки и выходить из группы, вот и всё.