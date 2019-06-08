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Черчесов: «Не понимаю смысла забегов фанатов. Хотите в сборную - позвоните»

вчера, 22:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил действия своих футболистов в матче против Сан-Марино (9:0).

Был великолепный, полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию. Что касается Дзюбы - он все выполнил как капитан и игрок. Его действия можно записать в актив.

Показал ли Кудряшов свой максимум? С Федором давно знакомы, еще с его 17-18 лет. Надо отдать должное, его полгода в Турции пошли ему в плюс, он в каких-то компонентах добавил. Он сыграл качественный матч, как и с Бельгией и Казахстаном. Он сейчас решает - оставаться в Турции или переходить в другую команду. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его игру. Возможно, вернется в Россию в какой-то топ-клуб или останется в Турции. Посмотрим.

Выбежавший на поле болельщик? Девушка мне понравилась больше, парень - как-то не очень. Не понимаю смысла таких забегов. Хотите играть в сборной - позвоните, мы выпустим. Не понимаю этого.

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Все комментарии
parallels
parallels
   1 / 791
сегодня в 01:59
как поздравили спартак? 7:0.
удав
удав ответил Морозовский
   304 / 791
вчера в 23:54
А лазурным бакланам парни больше нравятся!
если тебя в Питере натянули в одно отверстие,это еще не значит,что всем в Питере больше нравятся парни=)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   297 / 791
вчера в 22:31
+7-495-926-13-00
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 791
вчера в 22:27
А кто-то неадекватов понимает, кроме неадекватных?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   46 / 791
вчера в 22:20
Это свиньи начали такие выходки, а не очень умная категория людей продолжает.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
вчера в 22:18
после санмарины можно пушутить
Морозовский
Морозовский
   2 / 791
вчера в 22:16
А лазурным бакланам парни больше нравятся!
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