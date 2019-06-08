Главный тренер сборной России оценил действия своих футболистов в матче против Сан-Марино (9:0).

Был великолепный, полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию. Что касается Дзюбы - он все выполнил как капитан и игрок. Его действия можно записать в актив.

Показал ли Кудряшов свой максимум? С Федором давно знакомы, еще с его 17-18 лет. Надо отдать должное, его полгода в Турции пошли ему в плюс, он в каких-то компонентах добавил. Он сыграл качественный матч, как и с Бельгией и Казахстаном. Он сейчас решает - оставаться в Турции или переходить в другую команду. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его игру. Возможно, вернется в Россию в какой-то топ-клуб или останется в Турции. Посмотрим.

Выбежавший на поле болельщик? Девушка мне понравилась больше, парень - как-то не очень. Не понимаю смысла таких забегов. Хотите играть в сборной - позвоните, мы выпустим. Не понимаю этого.

Как поздравили Алексея Сутормина со свадьбой? 9:0.