Рамос объяснил, почему дал пробить пенальти Морате

Капитан «Реала» и сборной Испании прокомментировал победу над Швецией (3:0) в матче квалификации ЧЕ -2020 и объяснил, зачем уступил право пробить пенальти нападающему .

Мы в восторге от этого результата. Нам пришлось приложить огромные усилия в матче с плотно закрывшимся соперником. Это маленький, но важный шаг к выходу в финальную стадию. Я также рад, что мы не пропустили.

Я уступил пенальти Морате, потому что нападающие живут голами, и я хотел, чтобы наш форвард снова почувствовал вкус голов. На поле играет вся команда, и важен только результат, а не фамилии на табло.