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Рамос объяснил, почему дал пробить пенальти Морате

сегодня, 02:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал победу над Швецией (3:0) в матче квалификации ЧЕ-2020 и объяснил, зачем уступил право пробить пенальти нападающему Альваро Морате.

Мы в восторге от этого результата. Нам пришлось приложить огромные усилия в матче с плотно закрывшимся соперником. Это маленький, но важный шаг к выходу в финальную стадию. Я также рад, что мы не пропустили.

Я уступил пенальти Морате, потому что нападающие живут голами, и я хотел, чтобы наш форвард снова почувствовал вкус голов. На поле играет вся команда, и важен только результат, а не фамилии на табло.

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