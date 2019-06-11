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Хольц: «Сборная Украины – это суперкоманда»

сегодня, 02:28
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение от Украины (0:1) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Сборная Украины выдала хороший матч, начала в хорошем темпе, но далее он падал. Во втором тайме у нас игра пошла лучше, но нам не удалось сравнять счёт. Хочу сказать, что Украина – это суперкоманда. Надеюсь, Украина и далее в группе будет топ-фаворитом. 

В перерыве я своим игрокам ничего экстраординарного не говорил. Я сказал, чтобы они продолжали играть в том же темпе, как и в первой половине матча. Единственной проблемой в начале игры был хороший темп Украины. Я не тот тренер, который кричит в раздевалке. По моему мнению, должно быть доверие между игроками и тренером. 

После матча Шевченко спросил: «Почему вы нам доставляете столько проблем на поле?». Это было признанием хорошей игры нашей команды.

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Leha-ha50
Leha-ha50
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сегодня в 03:06
Тут сработала явная недооценка соперника.
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