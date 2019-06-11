Хольц: «Сборная Украины – это суперкоманда»

Главный тренер сборной Люксембурга прокомментировал поражение от Украины (0:1) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Сборная Украины выдала хороший матч, начала в хорошем темпе, но далее он падал. Во втором тайме у нас игра пошла лучше, но нам не удалось сравнять счёт. Хочу сказать, что Украина – это суперкоманда. Надеюсь, Украина и далее в группе будет топ-фаворитом.

В перерыве я своим игрокам ничего экстраординарного не говорил. Я сказал, чтобы они продолжали играть в том же темпе, как и в первой половине матча. Единственной проблемой в начале игры был хороший темп Украины. Я не тот тренер, который кричит в раздевалке. По моему мнению, должно быть доверие между игроками и тренером.

После матча Шевченко спросил: «Почему вы нам доставляете столько проблем на поле?». Это было признанием хорошей игры нашей команды.