Шевченко о матче с Люксембургом: «Лёгкого футбола сегодня не бывает»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Люксембургом (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Мы заработали три очка, это была наша главная задача. Претензий к игрокам нет никаких, надо доработать реализацию.

Я понимаю состояние ребят, мне сложно тут что-то требовать. По реакции стадиона я заметил, что болельщики были довольны. Футбола лёгкого сегодня не бывает. Уровень таких игр – очень высокий. Мы с уважением отнеслись к Люксембургу. Да, могли забить больше, но самое главное мы сделали – победили.

Проблема была в одном – физическое состояние, поэтому никаких претензий не могу предъявить. Впечатления от Львова великолепные, я благодарю публику. Мы не ожидали увидеть полный стадион и во втором матче.

Слова благодарности болельщикам и тех, кто нас обслуживал. Благодарен ребятам за трёхнедельный сбор. У нас есть команда, и сейчас к нам присоединились болельщики, поэтому мы будем стараться их радовать всегда. Для меня идеально было слышать поддержку болельщиков. Наши болельщики разбираются в футболе и понимают, что простых игр не бывает.