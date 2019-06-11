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Шевченко о матче с Люксембургом: «Лёгкого футбола сегодня не бывает»

сегодня, 01:44
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Люксембургом (1:0)  в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Мы заработали три очка, это была наша главная задача. Претензий к игрокам нет никаких, надо доработать реализацию.

Я понимаю состояние ребят, мне сложно тут что-то требовать. По реакции стадиона я заметил, что болельщики были довольны. Футбола лёгкого сегодня не бывает. Уровень таких игр – очень высокий. Мы с уважением отнеслись к Люксембургу. Да, могли забить больше, но самое главное мы сделали – победили.

Проблема была в одном – физическое состояние, поэтому никаких претензий не могу предъявить. Впечатления от Львова великолепные, я благодарю публику. Мы не ожидали увидеть полный стадион и во втором матче.

Слова благодарности болельщикам и тех, кто нас обслуживал. Благодарен ребятам за трёхнедельный сбор. У нас есть команда, и сейчас к нам присоединились болельщики, поэтому мы будем стараться их радовать всегда. Для меня идеально было слышать поддержку болельщиков. Наши болельщики разбираются в футболе и понимают, что простых игр не бывает.

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