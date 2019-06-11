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Тренер Кипра: «Постараемся выжать максимум в игре с Россией»

сегодня, 00:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России.

Нам нелегко дался матч в Шотландии. Восстановление проходило непросто. России в предыдущей встрече, конечно, достался более лёгкий соперник, чем нам. Мы знаем, что нам предстоит матч с одним из лидеров группы, после Бельгии. Но мы показали, что можем бороться. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выжать максимум. Выложимся по полной программе.

Если говорить о результате, то мы стремимся победить в любом матче и городе. У нас достаточно серьёзный соперник, и это будет нелегко, но мы постараемся выжать максимум. То же самое касается и целей на отборочный цикл. Если нам удастся занять третье место, это будет очень хорошо. Если удастся завоевать даже что-то большее, это будет просто чудо, ведь вы видите, что у нас достаточно молодая команда, состоящая из страстных игроков, нацеленных на победу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beefs
   11 / 744
сегодня в 01:48
Надежда умирает последней... Бош
Надюха выжить не должна!!!
beefs
beefs
   108 / 744
сегодня в 00:53
Надежда умирает последней... Бош
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