Тренер Кипра: «Постараемся выжать максимум в игре с Россией»

Главный тренер сборной Кипра поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России.

Нам нелегко дался матч в Шотландии. Восстановление проходило непросто. России в предыдущей встрече, конечно, достался более лёгкий соперник, чем нам. Мы знаем, что нам предстоит матч с одним из лидеров группы, после Бельгии. Но мы показали, что можем бороться. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выжать максимум. Выложимся по полной программе.

Если говорить о результате, то мы стремимся победить в любом матче и городе. У нас достаточно серьёзный соперник, и это будет нелегко, но мы постараемся выжать максимум. То же самое касается и целей на отборочный цикл. Если нам удастся занять третье место, это будет очень хорошо. Если удастся завоевать даже что-то большее, это будет просто чудо, ведь вы видите, что у нас достаточно молодая команда, состоящая из страстных игроков, нацеленных на победу.