Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»

Нападающий «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи. Италия играла лучше и была в хорошей физической форме после перерыва. Наши контратаки могли бы привести ко второму голу, однако мы сами пропустили два впечатляющих гола, хотя они были слишком простыми для такой команды, как наша.

Мы проиграли Финляндия, но то выступление очень сильно отличалось от того, что мы видели в сегодняшнем матче, в котором мы доставили большие проблемы такой команде, как Италия. Надеемся наверстать упущенное, выиграть как можно больше матчей и попасть в финальную стадию.