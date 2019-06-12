Маргаса: «В концовке игры с Россией мы могли уйти от поражения»

Полузащитник «Анортосиса» и сборной Кипра Маргаса прокомментировал поражение от национальной команды России (0:1) в матче квалификации ЧЕ -2020.

Мы знали, что сборная России очень сильна, и ещё раз в этом убедились в Нижнем Новгороде. Россияне, которые обладают большим подбором квалифицированных футболистов, особенно удачно играют дома. Конечно, хозяева переигрывали нас, но мы очень старались и в концовке даже могли уйти от поражения.

Полагаю, что с шотландцами нам было полегче. Наверное, Россия имеет хорошие шансы, чтобы обыграть Шотландию.

Город мы, конечно, изучить не успели. Но местный стадион, на который приходят более сорока тысяч зрителей, действительно, впечатляет. Полагаю, что россияне должны быть довольны такой поддержкой болельщиков, которая придала хозяевам дополнительные силы. Готов пожелать удачи сборной России.