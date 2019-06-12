ГлавнаяНовости

Маргаса: «В концовке игры с Россией мы могли уйти от поражения»

сегодня, 03:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Полузащитник «Анортосиса» и сборной Кипра Маргаса прокомментировал поражение от национальной команды России (0:1) в матче квалификации ЧЕ-2020.

Мы знали, что сборная России очень сильна, и ещё раз в этом убедились в Нижнем Новгороде. Россияне, которые обладают большим подбором квалифицированных футболистов, особенно удачно играют дома. Конечно, хозяева переигрывали нас, но мы очень старались и в концовке даже могли уйти от поражения. 

Полагаю, что с шотландцами нам было полегче. Наверное, Россия имеет хорошие шансы, чтобы обыграть Шотландию. 

Город мы, конечно, изучить не успели. Но местный стадион, на который приходят более сорока тысяч зрителей, действительно, впечатляет. Полагаю, что россияне должны быть довольны такой поддержкой болельщиков, которая придала хозяевам дополнительные силы. Готов пожелать удачи сборной России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»
Сегодня, 03:36 Комментарии0
Главный тренер сборной Кипра: «Для нас честь сыграть в Нижнем Новгороде»
Сегодня, 00:18 Комментарии3
Конте: «„Интер“ будет бороться за самые высокие места»
Вчера, 18:36 Комментарии4
Де Лигт: «Пока не решил, пришло ли время переходить в „Барселону“»
Вчера, 17:17 Комментарии12
Фонсека: «Работа в Италии? Это одна из лучших лиг в Европе»
Вчера, 16:18 Комментарии2
Фонсека назвал Гвардиолу и Сарри в качестве тренерских идолов
Вчера, 16:14 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   73 / 760
сегодня в 04:57
Моргаса просто поразил. Сначала он выбежал крайне подозрительно растирая нос, а потом буквально нейтрализовал сборную России во втором тайме.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100