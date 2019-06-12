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Главный тренер сборной Кипра: «Для нас честь сыграть в Нижнем Новгороде»

сегодня, 00:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Рулевой сборной Кипра Ран Бен Шимон поделился впечатлениями после поражения от сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020.  

Эту игру можно разделить на два тайма. В первом нам не повезло, но во втором мы поменяли тактику, сделали несколько замен, играли более аккуратно. Мы играли с очень качественной командой, поверьте, я очень хорошо рассмотрел вашу сборную со своего места на стадионе. Должен сказать, что я горжусь своей командой. То, что мы приехали в этот город и сыграли на этом великолепном стадионе — это для нас честь. Я хотел бы приблизить качественный уровень своей команды к уровню сборной России.

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Все комментарии
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   37 / 759
сегодня в 00:57
У качественной команды кончились слабые соперники.
trimetil
trimetil
   283 / 759
сегодня в 00:41
В первом тайме вам не повезло??? Ну и наглость...
Морозовский
Морозовский
   1 / 759
сегодня в 00:40
В первом тайме вам как раз везло!
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