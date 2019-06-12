Главный тренер сборной Кипра: «Для нас честь сыграть в Нижнем Новгороде»

Рулевой сборной Кипра поделился впечатлениями после поражения от сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020.

Эту игру можно разделить на два тайма. В первом нам не повезло, но во втором мы поменяли тактику, сделали несколько замен, играли более аккуратно. Мы играли с очень качественной командой, поверьте, я очень хорошо рассмотрел вашу сборную со своего места на стадионе. Должен сказать, что я горжусь своей командой. То, что мы приехали в этот город и сыграли на этом великолепном стадионе — это для нас честь. Я хотел бы приблизить качественный уровень своей команды к уровню сборной России.