Де Лигт: «Пока не решил, пришло ли время переходить в „Барселону“»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».
Сейчас я должен четко понять, пришло ли время переходить в «Барселону». Я хочу играть. Деньги для меня не проблема и также я не боюсь конкуренции. Для меня главное - быть уверенным, что в новой команде я получу достаточно игрового времени.
Райола очень скользкий тип, он не упустит шанс нажиться на трансфере
Райола очень скользкий тип, он не упустит шанс нажиться на трансфере
"Сейчас мой агент должен чётко понять, сможет ли он срубить свой комис с Барсы. Я готов играть где угодно... лишь бы мой агент был доволен. Я хочу играть всегда, но не против конкуренции пока я её выигрываю и на лавке сидит кто-то другой. Комис моего агента - ключевой вопрос в переходе (поэтому мы так долго определяемся). Главное чтобы в новой команде всё было как я хочу " =)))
Блин, ну в чем проблема? Мечтаешь играть за Барсу - переходи, хочешь играть в паре с Ван Дейком - переходи, хочешь собрать чемпионства с Баварией и Юве - вперёд! Но нет же, нужно растянуть Санта Барбару на пол лета, и в конце уйти в ПСЖ =))))
"Сейчас мой агент должен чётко понять, сможет ли он срубить свой комис с Барсы. Я готов играть где угодно... лишь бы мой агент был доволен. Я хочу играть всегда, но не против конкуренции пока я её выигрываю и на лавке сидит кто-то другой. Комис моего агента - ключевой вопрос в переходе (поэтому мы так долго определяемся). Главное чтобы в новой команде всё было как я хочу " =)))
Блин, ну в чем проблема? Мечтаешь играть за Барсу - переходи, хочешь играть в паре с Ван Дейком - переходи, хочешь собрать чемпионства с Баварией и Юве - вперёд! Но нет же, нужно растянуть Санта Барбару на пол лета, и в конце уйти в ПСЖ =))))