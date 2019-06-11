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Де Лигт: «Пока не решил, пришло ли время переходить в „Барселону“»

сегодня, 17:17

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».

Сейчас я должен четко понять, пришло ли время переходить в «Барселону». Я хочу играть. Деньги для меня не проблема и также я не боюсь конкуренции. Для меня главное - быть уверенным, что в новой команде я получу достаточно игрового времени.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   98 / 747
сегодня в 18:48
нерешительный, однако...
League1
League1
   27 / 747
сегодня в 18:25
В барселону переходит вообще не надо никогда совсем. Но если уж заманивают большими деньгами, то надо вопрос ставить жёстко: либо меська, либо я. А иначе любого в этом ждёт понижение в классе, потеря игровых кондиций, и деградация. Скамейка у барсы длинная, на ней места для всех найдут, кроме гнома меськи.
mangoх12
mangoх12
   71 / 747
сегодня в 18:11
агент видать послали
la_masia
la_masia ответил dimagas1
   57 / 747
сегодня в 17:57
Мне кажется хочет бабло и Барсу)
Райола очень скользкий тип, он не упустит шанс нажиться на трансфере
la_masia
la_masia ответил shlifen
   57 / 747
сегодня в 17:54
Я думаю агент настаивает на ПСЖ, мотивируя большими бабками, наверное дал порулить своим ролс ройсом, приговаривая: " Перейдешь в ПСЖ, сможешь купить себе эту машину, у меня."
shlifen
shlifen
   100 / 747
сегодня в 17:47
Перевод с русского на русский :
"Сейчас мой агент должен чётко понять, сможет ли он срубить свой комис с Барсы. Я готов играть где угодно... лишь бы мой агент был доволен. Я хочу играть всегда, но не против конкуренции пока я её выигрываю и на лавке сидит кто-то другой. Комис моего агента - ключевой вопрос в переходе (поэтому мы так долго определяемся). Главное чтобы в новой команде всё было как я хочу " =)))

Блин, ну в чем проблема? Мечтаешь играть за Барсу - переходи, хочешь играть в паре с Ван Дейком - переходи, хочешь собрать чемпионства с Баварией и Юве - вперёд! Но нет же, нужно растянуть Санта Барбару на пол лета, и в конце уйти в ПСЖ =))))
dimagas1
dimagas1
   73 / 747
сегодня в 17:29
Хитрит,хочет по бабло в ПэСэЖэ)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 747
сегодня в 17:24
А пора бы определиться!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   157 / 747
сегодня в 17:22
Пике нужна смена. Конечно будешь мать его Нгушу
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   270 / 747
сегодня в 17:19
Выиграешь конкуренцию,будешь играть...не уверен в саоих силах,значит...
cska plus
cska plus
   26 / 747
сегодня в 17:17
Там нехрена делать.
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