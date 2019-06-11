Де Лигт: «Пока не решил, пришло ли время переходить в „Барселону“»

Защитник «Аякса» в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».

Сейчас я должен четко понять, пришло ли время переходить в «Барселону». Я хочу играть. Деньги для меня не проблема и также я не боюсь конкуренции. Для меня главное - быть уверенным, что в новой команде я получу достаточно игрового времени.